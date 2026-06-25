De WK Pride Match gaat door, met twee landen die daar totaal niet op zitten te wachten

Iran en Egypte hebben bij de FIFA tevergeefs aangedrongen op maatregelen rond hun onderlinge WK-wedstrijd in Seattle. De bond laat supporters gewoon regenboogvlaggen meenemen naar het stadion, ondanks de bezwaren van beide landen tegen iedere zichtbare uiting van steun aan de lhbtiq+-gemeenschap tijdens het duel.

De ontmoeting in Groep G wordt vrijdagnacht gespeeld in Lumen Field en valt samen met de jaarlijkse Pride-vieringen in Seattle. De lokale organisatie had deze wedstrijd al geruime tijd geleden aangewezen als officiële 'Pride Match', nog voordat bekend was welke landen elkaar daarin zouden treffen. Toen uit de loting bleek dat juist Iran en Egypte tegenover elkaar zouden staan, leidde dat direct tot veel discussie.

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Beide voetbalbonden hebben vervolgens bij de FIFA aangedrongen om iedere link tussen de wedstrijd en de Pride-vieringen te voorkomen. De Egyptische bond liet weten in een brief aan de wereldvoetbalbond 'alle activiteiten ter ondersteuning van homoseksualiteit tijdens de wedstrijd nadrukkelijk af te wijzen'. Ook Mehdi Taj, voorzitter van de Iraanse voetbalbond, sprak zijn afkeuring uit.

FIFA houdt vast aan eigen regels

De FIFA ziet echter geen aanleiding om haar beleid aan te passen. Volgens de wereldvoetbalbond blijft het WK een evenement dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Een woordvoerder van de FIFA verklaart: "Het WK van 2026 is een inclusief evenement dat mensen met iedere achtergrond verwelkomt. Supporters van alle seksuele geaardheden en genderidentiteiten zijn welkom bij onze wedstrijden en evenementen."

Daarnaast benadrukt de bond dat algemene uitingen rondom mensenrechten, waaronder regenboogvlaggen en andere vlaggen die seksuele geaardheid of genderidentiteit vertegenwoordigen, zijn toegestaan zolang die binnen de geldende stadionregels worden gebruikt.

Daarmee lijken de verzoeken van Iran en Egypte om streng op te treden tegen Pride-uitingen in het stadion geen gehoor te krijgen.

Seattle verwacht kleurrijke sfeer rond beladen wedstrijd

In Seattle bereiden de organisatoren zich juist voor op een opvallende aanwezigheid van Pride-symbolen. Hedda McLendon, senior vicevoorzitter Legacy van Seattle FWC26, verwacht dat de tribunes veel kleur zullen krijgen.

"Wij rekenen op veel regenboogvlaggen in het stadion en supporters die shirts met regenboogsymbolen dragen", zei ze. "We willen iedereen welkom heten in Seattle. Het is WK-tijd en we willen laten zien hoe wij Pride vieren. Dat doen we hier niet één dag of één weekend, maar de hele maand."

Ook Jen Barnes, oprichter van sportcafé Rough & Tumble, ziet de wedstrijd als een kans om wereldwijd een boodschap af te geven. "Voor supporters en sporters die ergens anders niet openlijk zichzelf kunnen zijn, willen wij zichtbaar zijn. Miljarden mensen kijken mee en juist daarom is het bijzonder om samen de lhbtiq+-gemeenschap te vieren."

De burgemeester van Seattle, Katie Wilson, laat weten dat de stad rekening houdt met mogelijke protesten. "We verwachten demonstraties en zijn daar goed op voorbereid. Daarom zijn er speciale protestzones ingericht en staan de hulpdiensten klaar."