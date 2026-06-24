Journalist begint over Messi en zorgt voor grote irritatie bij Ronaldo

heeft dinsdagavond na het WK-duel van Portugal met Oezbekistan (5-0 overwinning) getergd gereageerd op een vraag van een journalist over Lionel Messi. De Portugese vedette had overduidelijk geen zin om over zijn Argentijnse rivaal te praten.

Ronaldo was tegen Oezbekistan de grote man aan de kant van de Portugezen. De 41-jarige vedette kreeg na de WK-opener tegen CR Congo (1-1) nog veel kritiek, maar haalde dinsdagavond zijn gram met twee doelpunten.

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Ronaldo opende het bal na zes minuten voetballen. Hij rondde vanbinnen het strafschopgebied overtuigend af na een voorzet vanaf de rechterflank van João Cancelo. Op slag van rust nam hij de 3-0 voor zijn rekening na een afgemeten pass van Bruno Fernandes.

Ronaldo schreef met zijn eerste treffer een fraai record op zijn naam: hij werd de eerste speler ooit die op minstens zes WK’s weet te scoren. In totaal staat de teller op negen WK-doelpunten voor de vedette.

Na afloop van de wedstrijd wilde een journalist Ronaldo iets vragen over Messi. De eeuwige rivaal van de Portugees is dit WK al behoorlijk op schot bij Argentinië met vijf doelpunten en twee assists.

In een video die rondgaat op social media is te zien hoe de desbetreffende journalist Ronaldo naar Messi vraagt. De 41-jarige Portugees is daar echter niet van gediend en draait geagiteerd zijn hoofd weg.

Wanneer een andere journalist Ronaldo vervolgens vraagt of hij een vraag mag stellen, antwoordt hij met: “Dat hangt van de vraag af, anders geef ik geen antwoord.”