Jack van Gelder is enigszins verbaasd over het antwoord van Ibrahim Afellay op de vraag of hij voor Nederland of Marokko juicht in de zestiende finale van het WK. De oud-commentator zag dat de voormalig voetballer het moeilijk had met de vraag, maar wel eerlijk antwoord gaf.
Het Nederlands elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale van het WK tegen Marokko. Zondag kreeg Afellay in De WK-Avond de vraag voor welk land hij zal juichen. “In dit geval, bij deze wedstrijd, ligt mijn hart wel bij Marokko”, gaf de voormalig Oranje-international toe. “Mijn roots liggen in Marokko, mijn ouders komen er vandaan en mijn familie woont daar. Wat voor motivatie moet ik nog meer geven? Uiteindelijk krijg ik een vraag, dan spreek ik vanuit mijn hart. Maar na de wedstrijd ben je blij voor degene die wint. Maar nogmaals, waar ligt mijn hart of mijn voorkeur: dat is Marokko.”
In gesprek met Radio 538 maandagochtend haalt Van Gelder de uitspraken van Afellay aan. “Ik vond het trouwens wel opvallend maar ook wel heel eerlijk van Afellay gisteren, dat hij zei als hij moest kiezen…”, begint de journalist. “Hij had het er moeilijk mee, want zijn gezicht vertrok een beetje. Als hij zou moeten kiezen tussen Marokko of Nederland voor wie hij is, toen zei hij Marokko.”
Van Gelder houdt een dubbel gevoel over aan dat antwoord, zo geeft hij toe. “Dat is aan de ene kant geweldig, aan de andere kant begrijp ik het niet, maar aan de andere kant begrijp ik het ook weer wel”, laat hij weten. “Het zit gewoon heel diep in die jongens.” Van Gelder wijst er vervolgens op dat Afellay 53 wedstrijden voor Oranje heeft gespeeld. “Dan had ik toch wel gehoopt dat hij zou zeggen: ‘Dat vind ik moeilijk’.”
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Wat zou het toch geweldig zijn als de keuze van Brian Brobbey de standaard zou worden, en geboren Utrechters (Afellay) en Amsterdammers (Brobbey, Nouri etc.) standaard voor Nederland uit zouden komen. Dat zou laten zien dat alle geboren Nederlanders 100% bij Nederland horen, waar hun ouders en grootouders ook vandaan komen. Afellay benadeelt de mensen uit zijn gemeenschap met deze uitspraken, zelf ziet hij dat jammer genoeg niet.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat zou het toch geweldig zijn als de keuze van Brian Brobbey de standaard zou worden, en geboren Utrechters (Afellay) en Amsterdammers (Brobbey, Nouri etc.) standaard voor Nederland uit zouden komen. Dat zou laten zien dat alle geboren Nederlanders 100% bij Nederland horen, waar hun ouders en grootouders ook vandaan komen. Afellay benadeelt de mensen uit zijn gemeenschap met deze uitspraken, zelf ziet hij dat jammer genoeg niet.