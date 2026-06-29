Jack van Gelder is enigszins verbaasd over het antwoord van Ibrahim Afellay op de vraag of hij voor Nederland of Marokko juicht in de zestiende finale van het WK. De oud-commentator zag dat de voormalig voetballer het moeilijk had met de vraag, maar wel eerlijk antwoord gaf.

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale van het WK tegen Marokko. Zondag kreeg Afellay in De WK-Avond de vraag voor welk land hij zal juichen. “In dit geval, bij deze wedstrijd, ligt mijn hart wel bij Marokko”, gaf de voormalig Oranje-international toe. “Mijn roots liggen in Marokko, mijn ouders komen er vandaan en mijn familie woont daar. Wat voor motivatie moet ik nog meer geven? Uiteindelijk krijg ik een vraag, dan spreek ik vanuit mijn hart. Maar na de wedstrijd ben je blij voor degene die wint. Maar nogmaals, waar ligt mijn hart of mijn voorkeur: dat is Marokko.”

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In gesprek met Radio 538 maandagochtend haalt Van Gelder de uitspraken van Afellay aan. “Ik vond het trouwens wel opvallend maar ook wel heel eerlijk van Afellay gisteren, dat hij zei als hij moest kiezen…”, begint de journalist. “Hij had het er moeilijk mee, want zijn gezicht vertrok een beetje. Als hij zou moeten kiezen tussen Marokko of Nederland voor wie hij is, toen zei hij Marokko.”

Van Gelder houdt een dubbel gevoel over aan dat antwoord, zo geeft hij toe. “Dat is aan de ene kant geweldig, aan de andere kant begrijp ik het niet, maar aan de andere kant begrijp ik het ook weer wel”, laat hij weten. “Het zit gewoon heel diep in die jongens.” Van Gelder wijst er vervolgens op dat Afellay 53 wedstrijden voor Oranje heeft gespeeld. “Dan had ik toch wel gehoopt dat hij zou zeggen: ‘Dat vind ik moeilijk’.”