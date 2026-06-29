Het is ‘logisch’ als Ronald Koeman inbrengt bij Oranje voor een strafschoppenserie tegen Marokko, zo stelt Mike Verweij in De Telegraaf. De doelman van Sunderland hield in zijn loopbaan de helft van de strafschoppen tegen, waarmee hij betere statistieken heeft dan en . Wel is het zo dat Roefs veel minder strafschoppen tegen heeft gekregen.

Het Nederlands elftal neemt het in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur op tegen Marokko in de zestiende finale van het WK. De kans is aanwezig dat het duel beslist moet worden via strafschoppen, iets waar Nederland geen goede herinneringen aan heeft. Op de EK’s van 1992, 1996 en 2000 werd Oranje uitgeschakeld na penalty’s, wat ook gebeurde op de WK’s van 1998, 2014 en 2022. In 2014 wist Nederland echter wel een penaltyreeks te winnen: in de kwartfinale tegen Costa Rica. Louis van Gaal bracht toen vlak voor het einde van de verlenging Tim Krul binnen de lijnen voor Jasper Cillessen. De ingevallen doelman keerde twee strafschoppen en werd daarmee de held.

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Volgens Verweij is het ‘logisch’ als Koeman bij een eventuele strafschoppenreeks afkijkt bij zijn voorganger en Roefs inbrengt als ‘joker’. “Van de acht penalty’s die de keeper van Sunderland in zijn carrière tegen kreeg, stopte hij er vier. Dat zijn weliswaar niet heel veel strafschoppen, maar het reddingspercentage van vijftig procent is knap en aanzienlijk beter dan dat van Verbruggen.” De eerste doelman van Oranje kreeg 54 keer een strafschop tegen, waarvan er 45 raak gingen. Zeven keer hield Verbruggen de bal tegen, terwijl er ook twee keer werd gemist. Verweij benadrukt dat Flekken niet geschikt is voor de ‘Krul-rol’. “Na 44 van de 47 penalty’s die op hem werden afgevuurd, kon hij de bal uit het net halen. Twee penalty’s werden gemist en Flekken wist één strafschop te keren.”

Psychologisch voordeel

In gesprek met Radio 538 suggereert Jack van Gelder ook dat Koeman mogelijk de ‘Van Gaal-truc’ uit gaat halen. De voormalig commentator krijgt de vraag of zoiets niet maar een keer werkt. “Dat weet je niet. Psychologisch kan het ook zo zijn dat ze denken: ‘Jeetje, gaat Nederland het weer doen? Dat kan toch niet waar zijn?’ Maar als er penalty’s komen, moet je Saibari weghouden achter het doel”, grapt hij. Daarmee doelt Van Gelder op de handdoekrel in de finale van de Afrika Cup afgelopen winter, waarbij de middenvelder van PSV de handdoek van de Senegalese doelman Édouard Mendy probeerde te stelen.