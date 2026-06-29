Vol huis bij Abdelhak Nouri voor Nederland - Marokko: ‘Benieuwd voor wie hij harder juicht’

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko, een bijzonder affiche voor veel Nederlanders met Marokkaanse roots. Zo ook bij de familie van Abdelhak Nouri, bij wie het een vol huis is rondom de wedstrijd, vertelt oudste broer Abderrahim aan de NOS.

Nouri werd op 8 juli 2017 op twintigjarige leeftijd getroffen door een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk, waarbij hij blijvende hersenschade opliep. Nouri moet hierdoor intensief worden verzorgd en kon daarnaast nooit meer voetballen. Zijn liefde voor het spelletje is hij echter niet verloren, zo maakt zijn broer Abderrahim duidelijk.

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In de nacht van maandag op dinsdag speelt Oranje om 03.00 uur tegen Marokko en als Nouri niet slaapt, zal hij de wedstrijd zeker kijken. “Het tijdstip van drie uur 's nachts is lastig”, aldus zijn broer. “Als hij slaapt, laten we hem slapen. Daar zijn we streng in en wijken we niet vanaf. Dan laten we het later wel zien op zijn laptop.”

Nouri woont in een speciaal ingerichte woning in Amsterdam-West, vlakbij het huis van zijn ouders. 24 uur per dag is er familie bij hem aanwezig en tijdens het WK zijn er meer mensen dan normaal. “Het wordt volle bak met familie”, blikt Abderrahim vooruit op Nederland - Marokko. “Ik ben benieuwd voor wie hij harder gaat juichen.”

Nouri heeft namelijk in beide teams goede vrienden en liefde voor beide landen. Zo speelde hij met Frenkie de Jong, Guus Til en Denzel Dumfries in de Nederlandse jeugdploegen en kent hij Noa Lang, Justin Kluivert en Noussair Mazraoui van hun tijd bij Ajax. Sofyan Amrabat leerde hij ook kennen bij de jeugdteams van de KNVB. Ook zijn er veel Marokkaanse internationals die pas later een hechte band opbouwden met de familie, waaronder Ismael Saibari. Abderrahim stelt dan ook dat Nederland - Marokko met het oog op Nouri een wedstrijd van verbinding moet zijn. “Ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt en dat het daaromheen ook rustig blijft.”