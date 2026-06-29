Mohamed Ouahbi heeft drie spelers van Marokko gewaarschuwd op zijn persconferentie in aanloop naar de zestiende finale van het WK tegen Oranje. , en zijn de Marokkanen die in Nederland zijn geboren en moeten de wedstrijd van hun bondscoach benaderen zoals iedere andere wedstrijd.

In de nacht van maandag op dinsdag treffen Nederland en Marokko elkaar om 03.00 uur in Monterrey voor de zestiende finale van het WK. Voor velen is het een bijzonder affiche, omdat er veel mensen met Marokkaanse roots in Nederland wonen. Ook in de selectie van de Atlasleeuwen zitten drie spelers die zijn geboren in Nederland: Salah-Eddine, Amrabat en Mazraoui.

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Ouahbi heeft er alle vertrouwen in dat het drietal gewoon loyaal is richting Marokko, zo maakt hij duidelijk op zijn persconferentie. “Ze zijn in de eerste plaats Marokkanen en zullen de wedstrijd willen winnen”, aldus de bondscoach van de Noord-Afrikanen. Toch hoopt hij dat ze de wedstrijd niet op een speciale manier gaan behandelen. “Als ze te emotioneel worden, te veel gaan piekeren of zich te veel willen bewijzen, denk ik niet dat dat een goede zaak is.”

Voor Ouahbi zelf moet het bijzondere karakter van het treffen met Oranje geen thema spelen. “Ik weet hoe het voelt, want ik kom uit België en heb ook de Belgische nationaliteit”, aldus de keuzeheer. “Het is altijd een bijzonder gevoel als je het opneemt tegen een land dat je zoveel heeft gegeven, een land dat belangrijk voor je is, ook al ben je Marokkaans.” Met zijn spelers heeft hij er echter niet uitgebreid bij stilgestaan. “Ik wil er niet te veel ophef over maken. Het blijft gewoon een voetbalwedstrijd en ze moeten zich concentreren op wat er op het veld moet gebeuren.”