Deze stuntclub schudt Turkije wakker en staat plots bovenaan

De voetbalwereld in Turkije kijkt voorlopig met verbazing naar de ranglijst. Niet Galatasaray, Fenerbahçe of Beşiktaş, maar Amed SK staat na zes speelrondes bovenaan in de Süper Lig. De club uit Diyarbakır beleeft daarmee een droomstart en heeft zich plots tussen de Turkse topclubs genesteld.

De overwinning op Beşiktaş was het voorlopige hoogtepunt van een opvallende seizoensstart. Amed SK hield zich zondag knap staande tegen de Turkse topclub en trok de wedstrijd uiteindelijk met 3-2 over de streep. Eerder werden Trabzonspor (2-1) en Istanbul Başakşehir (5-0) aan de kant gezet. Daarmee bevestigde de ploeg dat de koppositie na zes speelrondes geen toevallige uitschieter is. De promovendus verzamelde inmiddels dertien punten en staat daarmee boven de traditionele topclubs.

Orban schiet uit de startblokken

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Een van de grote blikvangers bij Amed SK is Gift Orban. De Nigeriaanse aanvaller verkeert in uitstekende vorm en voert met zeven doelpunten de topscorerslijst van de Süper Lig aan. Orban wordt dit seizoen gehuurd van Hoffenheim, waarbij Amed SK naar verluidt over een koopoptie van rond de vier miljoen euro beschikt. Daarmee heeft de stuntclub een belangrijke troef in handen.

Twee jaar geleden nog op het derde niveau

De opmars van Amed SK is des te opvallender als je kijkt naar de recente geschiedenis van de club. In het seizoen 2023/24 promoveerde Amed SK vanuit het derde niveau naar de 1. Lig, om twee jaar later opnieuw toe te slaan. In 2025/26 volgde de historische promotie naar de Süper Lig, waarmee de club uit Diyarbakır voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste Turkse niveau uitkomt.

Miljoenen en massale steun achter de club

Een belangrijke factor achter de snelle opmars is de financiële basis van de club. In het promotieseizoen noteerde Amed SK omgerekend ruim negen miljoen euro aan inkomsten. Opvallend is dat ongeveer 6,7 miljoen euro daarvan afkomstig was uit donaties. Tegelijkertijd werd ruim 7,2 miljoen euro uitgegeven aan het eerste elftal, waaronder salarissen, transfers en de technische staf. De cijfers laten zien dat de ambities van Amed de afgelopen jaren gepaard zijn gegaan met een flinke financiële impuls.

Amed SK roert zich op de transfermarkt

Ook op de transfermarkt liet Amed SK deze zomer zien dat het niet van plan is om slechts een eendagsvlieg te worden. De promovendus onderging een flinke metamorfose en haalde liefst achttien nieuwe spelers naar Diyarbakır. Naast Gift Orban werden onder anderen voormalig Nantes-doelman Alban Lafont, Standard-verdediger David Bates en de ervaren middenvelder Rayan Raveloson aangetrokken. Met Samuel Ballet, Yira Sor en Ermal Krasniqi kreeg ook de aanval een kwaliteitsimpuls. Amed nam afscheid van vijftien spelers uit de promotieselectie en koos daarmee nadrukkelijk voor een nieuwe ploeg die zich moet kunnen meten met de Turkse elite.

Koerdische identiteit diepgeworteld

Amed SK is bovendien meer dan alleen een voetbalclub voor een deel van zijn achterban. De clubnaam verwijst naar de historische naam van Diyarbakır en vormt een belangrijk onderdeel van de Koerdische identiteit. Die identiteit komt ook terug op de shirts: voorzitter Nahît Eren bevestigde dat Amedspor het Koerdische schrift blijft gebruiken. De club nam de naam Amedspor in 2014 aan en kreeg daarvoor een boete van 10.000 Turkse lira van de TFF, omdat de naams- en embleemwijziging volgens de bond niet officieel was goedgekeurd. In 2016 werd Amed opnieuw bestraft vanwege uitingen van supporters die door de TFF als ‘ideologische propaganda’ werden aangemerkt, waaronder leuzen over het geweld in Sur en Cizre.