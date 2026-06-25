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Ajax boekt belangrijke doorbraak in komst van Caio Henrique (28)

25 juni 2026, 16:21
Caio Henrique
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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De overgang van Caio Henrique (28) naar Ajax lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen. Voetbal International meldt dat de Amsterdammers en de Braziliaanse linksback elkaar naderen wat betreft de persoonlijke voorwaarden. Eerder bereikte Ajax al een akkoord met AS Monaco over de verdediger.

Vorige week vrijdag kwam naar buiten dat er ‘een akkoord op hoofdlijnen’ tussen de Amsterdammers en Monaco was bereikt over Caio Henrique. Volgens ESPN zou de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen maximaal veertien miljoen euro over hebben voor de linksback.

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Alleen de persoonlijke voorwaarden leken nog roet in het eten te kunnen gooien, nadat VI dinsdag meldde dat de transfer van de Braziliaan naar Ajax vertraging had opgelopen. Toch lijkt de transfer nu aanstaande: beide partijen zijn eruit over de financiën, waarbij Henrique water bij de wijn heeft gedaan.

De veelzijdige speler, die bij Ajax wordt gezien als de nieuwe linksback, ziet een transfer naar de Eredivisie wel zitten. De Amsterdammers hebben zelf in ieder geval veel vertrouwen en verwachten de deal af te kunnen ronden.

Eerder op de dag kwam naar buiten dat Ajax nog slechts één stap verwijderd is van de komst van Marc-André ter Stegen. De ervaren doelman moet op huurbasis overkomen van FC Barcelona.

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Caio Henrique

Caio Henrique
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 28 jaar (31 jul. 1997)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
22
0
2024/2025
Monaco
27
0
2023/2024
Monaco
9
0
2022/2023
Monaco
35
1

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