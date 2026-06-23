ESPN meldt megatransfer Ajax: ‘Maximaal veertien miljoen euro’

Ajax is volgens ESPN dicht bij de zomerse komst van . De Telegraaf meldde eerder dat de Amsterdammers maximaal 9,5 miljoen euro betalen voor de Braziliaanse linksback van AS Monaco, maar volgens ESPN kan de transfersom fors hoger uitvallen.

De Telegraaf meldde afgelopen vrijdag dat Ajax een akkoord op hoofdlijnen heeft bereikt met AS Monaco over de komst van Caio Henrique. De krant schreef dat de Braziliaan Ajax minimaal 9 en maximaal 9,5 miljoen euro gaat kosten.

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ESPN komt dinsdagavond echter met andere informatie naar buiten: volgens de betaalzender kost Caio Henrique minimaal 10 miljoen euro. Die transfersom kan middels bonussen oplopen tot een bedrag van liefst 14 miljoen euro.

Volgens ESPN is Ajax er met AS Monaco al uit. Wel moet de Amsterdamse club nog een persoonlijk akkoord bereiken met de Braziliaanse verdediger, die ook in het bezit is van de Spaanse nationaliteit en bij AS Monaco een contract heeft tot medio 2027.

“Er waren ook clubs uit Engeland en Italië met interesse in Henrique's diensten, maar telefoontjes met trainer Míchel en technisch directeur Jordi Cruijff waren dusdanig overtuigend dat hij voor de Amsterdammers kiest”, klinkt het.