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ESPN meldt megatransfer Ajax: ‘Maximaal veertien miljoen euro’

23 juni 2026, 20:10
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Ajax is volgens ESPN dicht bij de zomerse komst van Caio Henrique. De Telegraaf meldde eerder dat de Amsterdammers maximaal 9,5 miljoen euro betalen voor de Braziliaanse linksback van AS Monaco, maar volgens ESPN kan de transfersom fors hoger uitvallen.

De Telegraaf meldde afgelopen vrijdag dat Ajax een akkoord op hoofdlijnen heeft bereikt met AS Monaco over de komst van Caio Henrique. De krant schreef dat de Braziliaan Ajax minimaal 9 en maximaal 9,5 miljoen euro gaat kosten.

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ESPN komt dinsdagavond echter met andere informatie naar buiten: volgens de betaalzender kost Caio Henrique minimaal 10 miljoen euro. Die transfersom kan middels bonussen oplopen tot een bedrag van liefst 14 miljoen euro.

Volgens ESPN is Ajax er met AS Monaco al uit. Wel moet de Amsterdamse club nog een persoonlijk akkoord bereiken met de Braziliaanse verdediger, die ook in het bezit is van de Spaanse nationaliteit en bij AS Monaco een contract heeft tot medio 2027.

“Er waren ook clubs uit Engeland en Italië met interesse in Henrique's diensten, maar telefoontjes met trainer Míchel en technisch directeur Jordi Cruijff waren dusdanig overtuigend dat hij voor de Amsterdammers kiest”, klinkt het.

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Caio Henrique

Caio Henrique
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 28 jaar (31 jul. 1997)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
22
0
2024/2025
Monaco
27
0
2023/2024
Monaco
9
0
2022/2023
Monaco
35
1

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