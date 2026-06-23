Ajax houdt assistent Óscar García wel binnenboord

Carlos García, de afgelopen maanden assistent van Óscar García bij Jong Ajax en Ajax 1, blijft langer actief in Amsterdam. De 42-jarige Spanjaard wordt de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax nu Óscar García de club heeft verlaten.

Óscar García werd in februari door Jordi Cruijff aangesteld als hoofdtrainer van Jong Ajax. De Spanjaard had het slechts vijf wedstrijden voor het zeggen bij de beloften, voor hij promotie maakte. Na het vertrek van Fred Grim werd hij namelijk tot het eind van het seizoen aangesteld als interim-trainer bij het eerste elftal.

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Hoewel Óscar García graag langer door wilde bij Ajax 1, besloot Cruijff om Míchel aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. In principe kon Óscar García deze zomer terugkeren naar Jong Ajax, maar dit besloot hij niet te doen. Ajax meldde vervolgens dat de Spanjaard de club zou verlaten en dinsdag werd hij gepresenteerd als nieuwe trainer van Pogon Szczecin in Polen.

Ook de nieuwe trainer van Jong Ajax na het vertrek van Óscar García is dinsdag bekendgemaakt: Carlos García. De Spanjaard kwam in februari met zijn naamgenoot mee naar Nederland, maar bleef de club deze zomer dus wel trouw. Carlos García zal worden geassisteerd door Toni Astorgano en Urby Emanuelson, terwijl Juan Pablo Colinas de keeperstrainer wordt bij Jong Ajax.