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Ajax houdt assistent Óscar García wel binnenboord

23 juni 2026, 15:42
Carlos García van Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Carlos García, de afgelopen maanden assistent van Óscar García bij Jong Ajax en Ajax 1, blijft langer actief in Amsterdam. De 42-jarige Spanjaard wordt de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax nu Óscar García de club heeft verlaten.

Óscar García werd in februari door Jordi Cruijff aangesteld als hoofdtrainer van Jong Ajax. De Spanjaard had het slechts vijf wedstrijden voor het zeggen bij de beloften, voor hij promotie maakte. Na het vertrek van Fred Grim werd hij namelijk tot het eind van het seizoen aangesteld als interim-trainer bij het eerste elftal.

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Hoewel Óscar García graag langer door wilde bij Ajax 1, besloot Cruijff om Míchel aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. In principe kon Óscar García deze zomer terugkeren naar Jong Ajax, maar dit besloot hij niet te doen. Ajax meldde vervolgens dat de Spanjaard de club zou verlaten en dinsdag werd hij gepresenteerd als nieuwe trainer van Pogon Szczecin in Polen.

Ook de nieuwe trainer van Jong Ajax na het vertrek van Óscar García is dinsdag bekendgemaakt: Carlos García. De Spanjaard kwam in februari met zijn naamgenoot mee naar Nederland, maar bleef de club deze zomer dus wel trouw. Carlos García zal worden geassisteerd door Toni Astorgano en Urby Emanuelson, terwijl Juan Pablo Colinas de keeperstrainer wordt bij Jong Ajax.

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dilima1966
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dilima1966
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Gelukkig geen maduro of Nuijten die maken jong ajax nog geen. 5 % beter

Kramer
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1.366 Dagen lid
19.950 Likes
Kramer
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Ook goed om eens te zien dat wel een assistent blijft.😅

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.697 Reacties
1.107 Dagen lid
17.645 Likes
dilima1966
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  • 2
    + 1
avatar

Gelukkig geen maduro of Nuijten die maken jong ajax nog geen. 5 % beter

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.979 Reacties
1.366 Dagen lid
19.950 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook goed om eens te zien dat wel een assistent blijft.😅

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