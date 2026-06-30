Voormalig toptalent (28) traint ineens mee bij NEC

staat vanaf dinsdag op het trainingsveld bij NEC, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het voormalig toptalent is transfervrij nadat zijn contract bij Fenerbahçe werd ontbonden.

Mor stond tien jaar geleden te boek als groot talent. Borussia Dortmund betaalde destijds bijna tien miljoen euro aan FC Nordsjaelland voor de vleugelspeler annex aanvallende middenvelder. De in Denemarken geboren Turk moest het vooral doen met invalbeurten en maakte een jaar later voor dertien miljoen euro de overstap naar Celta de Vigo. In totaal speelde hij 52 wedstrijden voor de Spaanse club, waarin hij tweemaal scoorde en vier assists gaf.

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Na twee seizoenen in het eerste bij Celta besloot de club hem te verhuren. Tussen 2020 en 2022 werd Mor achtereenvolgens gestald bij Galatasaray, Olympiakos en Karagümrük. Die laatste club nam hem in de zomer van 2022 transfervrij over, om hem direct door te verkopen aan Fenerbahçe. De Turkse topclub verhuurde Mor begin 2024 weer aan Karagümrük, terwijl hij een jaar later uitkwam voor Eyüpspor.

Afgelopen seizoen bleef Mor bij Fenerbahçe, maar kwam hij geen minuut in actie voor de club uit Istanbul. Daarop werd besloten om zijn contract deze zomer te ontbinden. In de zoektocht naar een nieuwe topclub is het voormalig toptalent nu opgedoken bij NEC, waar hij de komende tijd mee zal trainen. Of de Nijmegenaren ook voornemens zijn de vijftienvoudig Turks international een contract aan te bieden, is niet duidelijk.