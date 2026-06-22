Youssef El Kachati verlaat NEC en maakt miljoenentransfer

staat op het punt zijn loopbaan voort te zetten in Frankrijk. De 26-jarige aanvaller van N.E.C. heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Stade Reims over een contract voor drie seizoenen. Als de medische keuring dinsdag geen problemen oplevert, kan de overstap spoedig worden afgerond, weet De Telegraaf.

De Franse club ziet in El Kachati een belangrijke versterking voor het nieuwe seizoen. Stade Reims degradeerde vorig jaar uit de Ligue 1 en eindigde afgelopen jaargang als zesde in de Ligue 2. De ambitie om snel terug te keren naar het hoogste niveau is onverminderd groot en daarvoor wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in nieuwe spelers.

Stade Reims investeert in promotiedroom

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Met de komst van El Kachati haalt Stade Reims een aanvaller binnen die zich de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft laten zien in het Nederlandse voetbal. Voor NEC levert de transfer een interessante opbrengst op. De transfersom kan door bonussen oplopen tot bijna twee miljoen euro.

De overstap betekent een nieuwe kans voor de spits, die in Nijmegen niet volledig uit de verf kwam. Blessures speelden daarbij een belangrijke rol. Daardoor bleef zijn aandeel beperkt tot negentien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en drie assists afleverde. Slechts één keer verscheen hij aan de aftrap.

Beloning na sterk seizoen bij Telstar

Dat El Kachati desondanks nog altijd hoog staat aangeschreven, heeft veel te maken met zijn prestaties in het seizoen daarvoor. Toen was hij een van de grote smaakmakers bij Telstar. Met 24 doelpunten in 43 wedstrijden leverde hij een cruciale bijdrage aan de verrassende promotie van de club naar de Eredivisie.

Mocht de transfer definitief worden afgerond, dan treedt El Kachati in de voetsporen van meerdere Nederlandse spelers die eerder voor Stade Reims uitkwamen. Onder anderen Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis en Mitchell van Bergen gingen hem voor bij de Franse club.