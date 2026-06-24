Schreuder duidelijk over Cillessen: 'Hij is 36 en was reservedoelman...'

Dick Schreuder vindt het begrijpelijk dat NEC slechts een contract voor één seizoen wilde aanbieden. De doelman vertrok uit Nijmegen nadat duidelijk werd dat hij voor minimaal twee jaar wilde bijtekenen.

"Ik vind het lastig om het hierover te hebben", zegt Schreuder woensdag tijdens de training van NEC tegenover fansite ForzaNEC. "Ik zou ook wel een contract van zes jaar willen. Hij heeft de keuze gehad. Mijn eerlijke mening: ik vind het logisch dat de club hem een contract van één jaar heeft aangeboden."

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Volgens Schreuder heeft technisch directeur Carlos Aalbers een weloverwogen beslissing genomen. "Hij heeft het heel goed gedaan en is een jongen van de club, daar heb ik erg veel respect voor. Maar hij is 36 en was reservedoelman. Dat is een andere situatie dan bij Chery en Linssen. Dat zijn basisspelers die veel minuten hebben gemaakt. Daarom vind ik het legitiem wat de club doet. Dat heeft niets met Jasper te maken, want we wilden met hem door."

De trainer van NEC heeft naar eigen zeggen nog geen contact gehad met Cillessen sinds het besluit om uit elkaar te gaan. "Ik heb hem daar zelf nog niet over gesproken, maar dat ben ik nog wel van plan."