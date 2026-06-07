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Voetbalicoon Yaya Touré heeft eerste trainersklus te pakken

7 juni 2026, 07:25
Yaya Touré
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Voormalig Manchester City-middenvelder Yaya Touré gaat aan de slag als trainer. Volgens Engelse media, waaronder Sky Sports, heeft de Ivoriaan zijn eerste klus als hoofdtrainer te pakken: bij Slovan Bratislava.

Touré maakte als speler furore bij Manchester City en FC Barcelona, maar is inmiddels alweer zes jaar gestopt als profvoetballer. Na zijn carrière als speler rolde de 43-jarige Afrikaan het trainersvak in, waar hij meerdere functies als assistent-trainer vervulde.

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Touré was in die rol actief bij Olimpik Donetsk, Achmat Grozny, Standard Luik en de nationale ploeg van Saoedi-Arabië. Ook was de oud-speler enige tijd jeugdtrainer bij Tottenham Hotspur.

Komend seizoen is het tijd voor het echte werk voor Touré. De icoon van Manchester City gaat volgens Sky Sports aan de slag bij Slovan Bratislava, dat afgelopen seizoen kampioen werd van Slowakije en zich in de tweede voorronde van de Champions League mag melden.

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Y. Touré

Y. Touré
Leeftijd: 26 jaar (24 apr. 2000)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2019/2020
Caen II
3
0
2018/2019
Caen II
0
0

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