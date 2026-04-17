Vitesse morst kostbare punten in strijd om play-off-ticket

Vitesse heeft vrijdagavond kostbare punten gemist in de strijd om een ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. In de voorlaatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie speelden de Arnhemmers op eigen veld met 0-0 gelijk tegen MVV. Omdat de concurrentie wél won zakt Vitesse naar de derde plaats in de vierde periode.

Vitesse begon als koploper in de vierde periode aan het thuisduel met MVV. De ploeg van Rüdiger Rehm verzamelde uit de eerste zeven wedstrijden 16 punten. Dat waren er evenveel als nummer twee Willem II, dat echter over een minder doelsaldo beschikte (+12 om +8). ADO Den Haag, dat al zeker is van de titel en daarmee promotie, volgde met een punt minder op plek drie. Daarachter deden ook de nummers vier (RKC Waalwijk met 14 punten) en vijf (Almere City met 13 punten) ook nog mee.

Voorafgaand aan het duel met MVV wist Vitesse al dat het zelf zou moeten winnen om de play-offkansen in leven te houden. Indien ADO en Willem II er nog overheen zouden gaan en Vitesse derde zou worden, dan gaat het toetje namelijk aan de neus van de Arnhemmers voorbij - ondanks het feit dat beide concurrenten als (periode)kampioen al zeker zijn van respectievelijk promotie en play-offdeelname.

Vitesse maakte de afgelopen weken nog indruk met forse zeges op Jong Ajax (6-1) en Jong FC Utrecht (0-3), maar slaagde er tegen het laag geklasseerde MVV niet in om de drie punten te pakken. Kansen waren er heus, maar MVV-keeper Sem Westerveld bleek met prima reddingen op inzetten van onder meer Alexander Büttner en Nino Zonneveld niet te passeren. De bezoekers kregen in de slotfase zelfs een grote kans op de volle buit, maar Vitesse-doelman Connor van den Berg weerhield Ilias Breugelmans in een één-tegen-één-situatie met de voet van scoren. Zo stond na 90 minuten dezelfde stand op het bord als waar anderhalf uur eerder mee was begonnen: 0-0.

ADO en Willem II boeken ruime thuiszeges

ADO haalde tegelijkertijd op eigen veld stevig uit tegen RKC. De kampioen, die na de wedstrijd de kampioensschaal in ontvangst mocht nemen, was op een feestelijk avondje met maar liefst 5-1 te sterk voor de Brabanders. Ook Willem II pakte drie punten: in Tilburg waren de Tricolores met 3-0 te sterk voor Jong AZ. Beide concurrenten gaan Vitesse daardoor voorbij in de periodestand.

Programma laatste speelronde KKD

Hoewel Vitesse het niet meer in eigen hand heeft, kunnen de play-offs nog steeds bereikt worden. Daartoe moet volgende week vrijdag, in de laatste speelronde, in ieder geval worden gewonnen op bezoek bij SC Cambuur - dat al zeker is van promotie. ADO gaat die avond op bezoek bij FC Den Bosch, terwijl Willem II het reguliere seizoen afsluit met een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Vitesse moet in ieder geval tweede worden in de vierde periode om de play-offs in te gaan, één van de concurrenten zal dus ook punten moeten verspelen omdat mogelijk te maken.