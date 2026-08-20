Twente bijt zich stuk op Qarabag: Europese uitschakeling dreigt

FC Twente is met een nederlaag begonnen aan de play-offs om een plek in de Conference League. In de eigen Grolsch Veste gingen de Tukkers donderdagavond met 0-1 onderuit tegen de kampioen van Azerbeidzjan, FK Qarabag.

FC Twente-trainer John van den Brom koos tegen Qarabag voor dezelfde elf namen die afgelopen zondag in eigen huis met 3-1 te sterk waren voor PEC Zwolle. Vanaf de aftrap lieten de Tukkers duidelijk blijken het verschil in de thuiswedstrijd te willen maken, maar écht grote kansen op de openingstreffer bleven lange tijd uit.

Artikel gaat verder onder video

Pas in de laatste minuten voor rust werd doelman Martin Zlomislic voor het eerst op de proef gesteld. De sluitpost van Qarabag bracht echter redding op een schot van Marko Pjaca. Aan de overkant moest Lars Unnerstall op slag van rust aan de bak op een inzet van Jaly Mouaddib, die hij wist te keren. Zodoende zochten beide ploegen even later met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op.

Kort na de start van de tweede helft ontsnapte Twente aan een achterstand. Na balverlies van Ruud Nijstad kreeg Kady Borges een levensgrote kans om de score te openen, zijn inzet spatte echter uiteen op de paal. Het bleek slechts uitstel van executie, want even later lag de 0-1 toch achgter Unnerstall. Musa Qurbanly legde in de zestien klaar voor Borges, die nu wél trefzeker was en Unnerstall passeerde met een laag schot in de hoek.

Van den Brom greep even later in en racht met Kristian Hlynsson (voor Pjaca) en Sam Lammers (voor Wout Weghorst) twee verse krachten binnen de lijnen. Langzamerhand ontstonden er ook wel mogelijkheden om iets terug te doen. Bart van Rooij stuitte twintig minuten voor tijd, na een prima pass van Lammers, echter op Zlomislic, waarna Sondre Ørjasæter de rebound er niet in kreeg. De Albanese scheidsrechter Juxhin Xhaja wuifde in die fase bovendien tot twee keer toe een Twentse penalty-claim vanwege vermeend hands weg.

De opleving bleek van korte duur, want na de mogelijkheden voor Van Rooij en Ørjasæter had het compact spelende Qarabag de zaakjes verdedigend weer goed op orde. Twente probeerde wel een gaatje te vinden in de hechte defensie, maar beet zich keer op keer stuk . De bezoekers loerden bovendien op een snelle uitbraak en kregen tien minuten voor tijd via Oleksii Kashchuk een aardige mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar Unnerstall bracht redding. In de slotfase ging Twente helemaal va banque spelen. Van den Brom bracht met Filip Thorvaldsen en Lucas Vennegoor of Hesselink (voor Aske Adelgaard en Daouda Weidmann) nóg twee aanvallende wissels in het veld. Verder dan een kopkans voor Lammers en een afstandsschot van Ramiz Zerrouki (beiden naast) kwam de thuisploeg echter niet, waardoor Qarabag volgende week met een minimale voorsprong gaat beginnen aan de return in Azerbeidzjan.