Zirkzee blikt terug op krankzinnig verlopen vakantie: ‘Ik kwam serieus net uit een achtbaan’

beleefde afgelopen zomer een periode van uitersten. Eerst kreeg de Nederlander te horen dat hij zich niet hoefde op te maken voor het Europees kampioenschap in Duitsland, maar na het geblesseerd uitvallen van Teun Koopmeiners kreeg hij alsnog een bericht van bondscoach Ronald Koeman. Dit terwijl hij tijdens zijn vakantie in de Verenigde Staten aan het genieten was van een dagje Disney World.

“Dat was gek! Ik kwam serieus net uit een achtbaan”, begint hij in gesprek met Broederliefde bij Matchday. “Ik had een e-sim daar, dus niet mijn eigen nummer. Dus mensen konden mij niet bellen, omdat ik tijdelijk een Amerikaans nummer had. Opeens kreeg ik een appje van Ronald Koeman, of ik hem even kon bellen. Toen wist ik genoeg. Alles werd dezelfde dag nog gefixt, dus ik kon die avond nog vliegen. Serieus, living the dream!”

Hoewel Zirkzee slechts vier schamele minuten in actie kwam op het eindtoernooi, heeft hij wel genoten. “Voor mij was het top, man. Ik was al blij dat ik erbij mocht zijn. Toen ik daar kwam, had ik me voorgenomen om ieder geval goed te trainen en dan wel te kijken hoe het zou lopen.”

De spits, die afgelopen weekend zijn overgang naar Manchester United afgerond zag worden, baalt er wel van dat het Nederlands elftal strandde in de halve finale tegen Engeland. “Het is jammer dat we niet verder zijn gekomen, maar voor mij was het EK een blessing”, besluit hij positief.

