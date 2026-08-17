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Aad de Mos ziet zwakke schakel bij PSV: 'Hij is niet betrouwbaar'

17 augustus 2026, 16:10
Ryan Flamingo
Foto: © Imago
2 reacties
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Aad de Mos heeft zich uiterst kritisch uitgelaten over de rol van Ryan Flamingo in de achterhoede van PSV. De analist stelt in een video-item van het Eindhovens Dagblad dat de verdediger momenteel onvoldoende stabiliteit biedt en ziet hem het liefst vertrekken uit Eindhoven. Als ideale vervanger schuift de oud-trainer Lutsharel Geertruida naar voren, die onderweg lijkt te zijn naar het Phillips Stadion.

De defensie van Peter Bosz kreeg in de eerste twee officiële duels van dit seizoen al drie tegendoelpunten te verwerken. Flamingo, die door de blessure van Jerdy Schouten een vaste basisplaats heeft, deelde mee in de malaise. "Je ziet dat Flamingo niet stabiel genoeg is. In deze periode kun je dat niet hebben", stelt De Mos. Volgens de analist moet een mandekker die aan de bal niet uitblinkt, in ieder geval zijn verdedigende taken vlekkeloos uitvoeren. "Het is opbouwend niet geweldig, verdedigend moet het dan top zijn om je te kunnen handhaven", klinkt het. Hij doelt daarmee onder meer op de recente competitiewedstrijd tegen Excelsior, waar hij zich liet aftroeven. "Als er dan juist daar een mankement zit, zoals bij de goal, daar zit hij ernaast en kan Widell hem zo vrij inkoppen", oordeelt De Mos hard.

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Om de defensieve problemen op te lossen, moet de Eindhovense clubleiding volgens de hem de transfermarkt op. "Dan denk ik dat het belangrijk is dat je daar een speler krijgt die snel is, verdedigend sterk is en opbouwend goed is", schetst hij het gewenste profiel. De link met Geertruida is vervolgens snel gelegd. De 26-jarige verdediger staat hoog op het verlanglijstje in het Philips Stadion. "Geertruida is verder dan Flamingo, denk ik. Hij is ook international", verklaart De Mos zijn voorkeur. PSV en de speler hebben al een persoonlijk akkoord bereikt, maar het is de vraag in welke vorm de deal wordt gegoten omdat de Eindhovenaren inzetten op een huurconstructie. "Laten we afwachten of dat kopen of huren wordt", reageert de analist.

Een eventuele komst van de international kan directe gevolgen hebben voor de toekomst van Flamingo. Benfica heeft al officieel geïnformeerd naar de diensten van de speler, waarbij PSV een prijskaartje van minimaal twintig miljoen euro hanteert. "Ik denk dat het beter voor hem is om een transfer te maken", adviseert De Mos. Toch ziet hij wel specifieke situaties waarin de speler van waarde kan zijn, mocht een vertrek naar Lissabon afketsen. "Bijvoorbeeld als je bij Europese wedstrijden moet schakelen naar een vijfmansverdediging of als je hem op zes wil gebruiken, dat heeft hij bij Utrecht eerder ook goed gedaan", stelt de oud-trainer.

Ondanks die tactische flexibiliteit blijft het oordeel over de jonge verdediger onveranderd. De Mos is stellig over zijn kwaliteiten in het hart van de verdediging. "Hij is niet betrouwbaar", luidt de pijnlijke conclusie. De roep om meer snelheid en defensieve zekerheid lijkt daarmee in de laatste weken van de transfermarkt de absolute prioriteit voor PSV.

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wimvwerven
1 Reactie
65 Dagen lid
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wimvwerven
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In princiepe heeft die gelijk ! Dat kan zo,n beetje elke voetbal liefhebber met tenminste 1 functionerend oog ook wel zien , de verdediging is al 3 jaar de zwakste schakel waar amper in geinvesteerd wordt , ik verwacht ook zeker een moeizaam jaar , het geluk zal misschien zijn dat de concurentie de boel ook niet op orde heeft dat is voor de competitie spannend , maar in Europa raken we schier achterop , we zijn ook in 1 seizoen een bak punten kwijt geraakt, alle clubs bakten er weinig van das eigenlijk om te janken

mb621963
11 Reacties
1.065 Dagen lid
41 Likes
mb621963
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Aad de Mos is een meester om de mening van naderen over te nemen. Zodra hij eens met een eigen mening komt krijg je bijvoorbeeld onderstaande uitspraak van hem: Promovendus ADO Den Haag gaat zaterdagavond verrassen tegen AZ. Dat is althans de voorspelling van Aad de Mos.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

wimvwerven
1 Reactie
65 Dagen lid
0 Likes
wimvwerven
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  • 0
    + 1
avatar

In princiepe heeft die gelijk ! Dat kan zo,n beetje elke voetbal liefhebber met tenminste 1 functionerend oog ook wel zien , de verdediging is al 3 jaar de zwakste schakel waar amper in geinvesteerd wordt , ik verwacht ook zeker een moeizaam jaar , het geluk zal misschien zijn dat de concurentie de boel ook niet op orde heeft dat is voor de competitie spannend , maar in Europa raken we schier achterop , we zijn ook in 1 seizoen een bak punten kwijt geraakt, alle clubs bakten er weinig van das eigenlijk om te janken

mb621963
11 Reacties
1.065 Dagen lid
41 Likes
mb621963
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  • 0
    + 1
avatar

Aad de Mos is een meester om de mening van naderen over te nemen. Zodra hij eens met een eigen mening komt krijg je bijvoorbeeld onderstaande uitspraak van hem: Promovendus ADO Den Haag gaat zaterdagavond verrassen tegen AZ. Dat is althans de voorspelling van Aad de Mos.

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Ryan Flamingo

Ryan Flamingo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (31 dec. 2002)
Positie: V, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
2
1
2025/2026
PSV
33
3
2024/2025
PSV
34
0
2023/2024
Sassuolo
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