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Verbazing na contractverlenging bij Ajax: 'Signaal naar Beuker'

13 juli 2026, 19:04   Bijgewerkt: 19:43
Ajax-directeur Marijn Beuker
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Mike Verweij vindt de timing van de contractverlenging tussen Ajax en Olympia opvallend. De hoofdsponsor van de Ajax-jeugd blijft tot 2029 verbonden aan de Amsterdamse club, iets wat volgens de journalist mogelijk te maken heeft met het vertrek van Marijn Beuker.

“Ajax en Olympia hebben overeenstemming bereikt over een verlenging van hun partnership tot minimaal 2029. De arbeidsbemiddelaar blijft daarmee official partner en hoofdsponsor van de Ajax-jeugd. Ook blijft Olympia naamgevend partner van de Olympia Future Cup én zichtbaar op de rug van het shirt van Ajax 1. De verlenging onderstreept de gezamenlijke ambitie van beide partijen om samen talent te ontwikkelen, kansen te creëren en maatschappelijke impact te maken”, meldde Ajax maandagochtend in een persbericht.

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Mike Verweij zet zijn vraagtekens bij de timing: “Overigens heel opvallend: ik zag vanochtend een persbericht voorbijkomen van Ajax. De hoofdsponsor van de jeugdopleiding, Olympia, heeft bijgetekend. Het is geen toeval dat dit kort na het vertrek van Marijn Beuker gebeurt”, stelt de journalist in Kick-off.

“Die hadden nog een contract van een jaar, maar tekenen nu met twee jaar bij. Ik denk dat er mensen blij zijn met het vertrek van Marijn Beuker”, vervolgt Verweij. Pim Sedee vraagt: “Denk je dat ze mét Beuker niet verlengd hadden?”

Verweij: “Dat zeg ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat dit zo kort na het vertrek van Beuker gebeurt, is wel een signaal”, aldus de Ajax-watcher.

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Kramer
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Zoiets wordt toch niet in een paar dagen besloten? Lijkt mij dat het toch al weken bezig is voordat je pas officieel verlengt?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.042 Reacties
1.386 Dagen lid
20.128 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoiets wordt toch niet in een paar dagen besloten? Lijkt mij dat het toch al weken bezig is voordat je pas officieel verlengt?

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