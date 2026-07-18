Eenhoorn over toekomst van De Kuip: 'Verstandig besluit nemen over dit icoon'

Feyenoord gaat de komende periode zorgvuldig analyseren wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van De Kuip. Nu de eenwording tussen de voetbalclub en het stadion officieel is afgerond, ligt de volledige regie bij de Rotterdamse leiding. Algemeen directeur Robert Eenhoorn stelt in gesprek met ESPN dat er een weloverwogen besluit genomen moet worden over het iconische onderkomen.

Eerder deze maand zetten hij en financieel directeur Pieter Smorenburg hun handtekening onder de definitieve contracten, waardoor Feyenoord nu een meerderheidsbelang van ruim 95 procent in het stadion in handen heeft. Daarmee is de club na decennia weer baas in eigen huis. Eenhoorn staat voor de taak om de plannen voor het stadion verder vorm te geven. Voor de komende tien jaar is er al een investeringsbudget van 41,5 miljoen euro gereserveerd, waarvan het zwaartepunt in de eerste vijf jaar ligt om achterstallig onderhoud weg te werken.

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Eenhoorn kreeg op de open dag de vraag wat er de komende jaren met De Kuip gaat gebeuren. "Dat is een goede vraag", reageerde de Rotterdammer. "Het is natuurlijk wel zo dat door de eenwording alles bij ons komt te liggen", vervolgde de bestuurder. "Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel zo goed mogelijk analyseren wat de mogelijkheden zijn en dan een verstandig besluit moeten nemen hoe we omgaan met het icoon dat we hier hebben staan".

Op de suggestie dat het stadion in de basis hetzelfde blijft, reageerde de directeur stellig. "Jawel, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden met stadions die er al een tijdje staan waar wat mee gebeurd is", aldus Eenhoorn. De leidinggevende benadrukt dat alle keuzes omtrent het stadion onderbouwd zullen moeten worden. "Uiteindelijk zouden we eerst alles in getallen moeten uitdrukken en dan moeten we tot een verstandig besluit zien te komen".

Op de achtergrond wordt er al serieus gekeken naar grootschalige vernieuwbouw. Zo ligt het renovatieplan van 'Team De Kuip', onder leiding van architect Nanne de Ru, momenteel op de rekentafel. Dit plan voorziet in een uitbreiding naar 58.000 zitplaatsen, de toevoeging van vierduizend business seats en de realisatie van een nieuw dak. De langetermijnvisie van de stadiondirectie richt zich op een traject dat moet leiden tot een volledig gemoderniseerde thuishaven die aan alle hedendaagse eisen voldoet.