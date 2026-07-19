Kayne van Oevelen krijgt Nederlandse concurrent bij Ipswich Town

Ipswich Town wil naast nog een Nederlandse doelman inlijven. Volgens het Algemeen Dagblad hoopt de Engelse promovendus namelijk ook op te pikken bij Union Sint-Gillis. Volgens Voetbal International zijn Scherpen en Ipswich op hoofdlijnen persoonlijk akkoord.

Vrijdag kwam naar buiten dat Van Oevelen op weg is van FC Volendam naar Ipswich Town. De doelman leek in eerste instantie op weg naar Valencia, maar de Premier League-club heeft de transfer inmiddels gekaapt. Na een akkoord over een transfersom van vier miljoen euro moet de 22-jarige doelman nog wel een persoonlijk akkoord bereiken met Ipswich. Dit lijkt echter een kwestie van tijd te zijn.

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Ondertussen is de promovendus druk bezig met een Nederlandse concurrent voor Van Oevelen. Het AD meldt namelijk dat Scherpen de overstap moet gaan maken van Union Sint-Gillis naar Ipswich. Volgens VI zijn beide clubs al dicht bij een akkoord over een miljoenenbedrag en worden momenteel de laatste details rondom de transfer besproken. Ook zou er al een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen zijn. Scherpen is volgens het weekblad de beoogde eerste doelman van Ipswich.

Voor Scherpen betekent het een terugkeer naar de Premier League. De doelman vertrok in de zomer van 2021 voor zo’n vijf miljoen euro van Ajax naar Brighton & Hove Albion, maar kwam niet verder dan een optreden voor de Zuid-Engelsen. Na verhuurperiodes bij KV Oostende, Vitesse en Sturm Graz betaalde Union afgelopen zomer twee miljoen euro voor de sluitpost, die na een jaar dus weer vertrekt uit België.