Schok bij Ipswich Town: succestrainer McKenna stopt voor zijn gezin

Ipswich Town heeft officieel bekendgemaakt dat manager Kieran McKenna per direct vertrekt bij de club. De succestrainer legt zijn functie neer om een sabbatical in te lassen en meer tijd door te brengen met zijn gezin. Met dit besluit komt er een einde aan een periode van ruim vijf seizoenen met grote successen.

De trainer beschikte nog over een doorlopend contract tot medio 2028, maar de clubleiding heeft ingestemd met zijn verzoek om te vertrekken. De manager kiest er bewust voor om voorlopig een pauze te nemen van het trainersvak. In een verklaring via de officiële kanalen laat Ipswich Town weten dat de vertrekkende coach aan het roer stond tijdens een van de meest succesvolle tijdperken uit de clubgeschiedenis.

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In zijn afscheidswoord benadrukt de vertrekkende manager de sterke band met de supporters en spreekt hij over een "ongelooflijke reis". Toch voelt hij dat dit het juiste moment is om een stap opzij te zetten. Voorzitter Mark Ashton heeft laten weten dat hij "kapot" is van het besluit van de succestrainer, maar respecteert de keuze om familie op de eerste plaats te zetten.

McKenna trad in 2021 in dienst bij The Tractor Boys en leidde de ploeg in recordtempo van de League One naar de Premier League. Na een degradatie vorig jaar keerde de club in mei na een jaar afwezigheid weer terug naar het hoogste niveau. De verrassende beslissing betekent dat de promovendus per direct op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen.