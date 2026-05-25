Hans Kraay onthult: 'Koeman liep naar de zijlijn toe, alsof het zomeravondvoetbal is!'

Hans Kraay junior is niet al te positief over het niveau van de Eredivisie. In een interview met FCUpdate geeft de analist het voorbije seizoen een mager rapportcijfer en stelt hij dat vooral de traditionele topclubs veel hebben laten liggen. Toch heeft hij hogere verwachtingen van volgend seizoen.

“Een magere 6,5”, concludeert Kraay als hem wordt gevraagd welk cijfer hij dit Eredivisie-seizoen zou geven.

Volgens de analist zegt de eindstand veel over het niveau van de competitie. “Als Feyenoord na zo’n enorme dip alsnog tweede kan worden, dan hebben die anderen het wel heel erg laten liggen”, aldus Kraay. Daarmee doelde hij onder meer op Ajax. “Dat is eigenlijk heel pijnlijk.”

Ondanks zijn gebruikelijke optimisme kan Kraay dit seizoen moeilijk verdedigen. “Ik ben een optimist, in een lelijke wedstrijd zie ik altijd nog wel iets moois, maar dit is wel maximaal een 6,5-competitie geweest.”

Hans Kraay onder de indruk van Koeman junior

Kraay blikte ook terug op het moment dat hem dit seizoen het meest is bijgebleven. Daarbij sloot hij zich aan bij de woorden van presentatrice Hélène Hendriks, die onder de indruk was van de veelbesproken penalty van doelman Ronald Koeman junior in de play-off om promotie/degradatie.

“Daar moet ik Hélène helemaal gelijk in geven”, vertelde Kraay. “Dat was niet bij een 3-0 voorsprong even een pingel nemen. Het stond 1-1 en Telstar zette Volendam vol onder druk.”

Kraay stond tijdens het duel vlak bij de dug-outs en hoorde de doelman vooraf nog iets opvallends zeggen. “Hij liep gewoon naar de trainer toe en zei tegen de trainer: ‘Anthony, ik neem hem hè.’ Alsof het zomaar een avondje zomeravondcompetitie was. Dit was echt wel een ding.”

Dat moment ging vervolgens de hele wereld over. “Een keeper die scoort én ook nog de zoon van de bondscoach is. Hij is hot in de hele wereld.”

Jordi Cruijff moet Ajax terug naar titel leiden

Met het oog op volgend seizoen verwacht Kraay in elk geval een veel spannender titelrace. Vooral bij Ajax ziet hij nieuwe ambitie ontstaan sinds de komst van Jordi Cruijff.

“PSV gaat het volgend seizoen echt niet met twee vingers in de neus winnen”, voorspelt hij stellig. Volgens Kraay heeft Cruijff direct duidelijke taal gesproken. “Jordi Cruijff heeft mij beloofd: geen excuses, geen tussenjaar. Zo zit de familie Cruijff niet in elkaar.”

Daarmee verwacht de analist dat Ajax vol voor het kampioenschap gaat. “Hij heeft echt gezegd: we moeten en zullen kampioen worden. Dat willen Ajax-supporters horen, maar dat moeten Feyenoord-supporters ook willen horen. Dan geef ik volgend seizoen graag een 8,5 voor de Eredivisie.”