Veel Nederlanders willen dat Oranje niet meedoet aan het WK van 2026

Het is nu al een beladen toernooi, het WK van 2026. Door de (recente) politieke acties van de Amerikaanse president Donald Trump denkt 59 procent van de respondenten uit het RTL Nieuwspanel dat het een goed idee is om het mondiale voetbaltoernooi te boycotten.

Van 11 juni tot en met 19 juli wordt er op veel verschillende velden een bal getrapt, om uiteindelijk te bepalen welk land zich de beste van de wereld mag noemen. Normaal gesproken is een WK een waar voetbalfeest, waar menig fan van de sport dan ook enorm naar uitkijkt. Dit jaar is dat anders, blijkt uit een onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 59% van de respondenten wil dat Oranje thuisblijft, mede door de acties van Trump.

De markante Amerikaanse president viel recentelijk Venezuela binnen en pakte daar president Nicolás Maduro op. Een op zijn zachtst gezegd bijzondere actie, terwijl Trump ook blijft dreigen richting Groenland en de mensenrechten in de Verenigde Staten bedreigd worden. De president is verder door zijn band met FIFA-baas Gianni Infantino nu al zeer prominent verbonden aan het voetbaltoernooi. Donderdag werd bekend dat Trump de wereldbeker mag uitreiken op 19 juli.

Respondenten van het RTL Nieuwspanel hopen dat een boycot van meerdere Europese landen het ego van Trump zou raken. 59% van de antwoorders wil dus dat Oranje thuisblijft, en ook onder voetbalfans is dat cijfer opvallend hoog: 48%. Verder willen Nederlanders minder gebruikmaken van Amerikaanse producten of deze artikelen kopen, maar is een derde wel geneigd het toernooi te gaan kijken.

Reactie KNVB

Als het aan de KNVB ligt, gaat Oranje echter wel gewoon naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van geopolitieke ontwikkelingen en trekken hierin samen op met de Nederlandse overheid", luidt de reactie van de bond.