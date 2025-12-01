Ajax en FC Groningen spelen dinsdagmiddag 2 december in een lege Johan Cruijff ArenA het restant van het gestaakte Eredivisie-duel van afgelopen zondag. Waar en hoe laat is het inhaalduel live te zien op tv?

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen bij een stand van 0-0 definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum. De KNVB maakte zondag nog bekend dat het duel dinsdagmiddag wordt ingehaald in een lege Johan Cruijff ArenA.

Hoe laat begint het restant van Ajax - FC Groningen?

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdag om 14.30 uur vanaf de zesde minuut hervat in de Johan Cruijff ArenA. Daarbij zijn geen supporters welkom. Net als afgelopen weekend is Bas Nijhuis aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Waar wordt Ajax - FC Groningen uitgezonden?

De hervatting van Ajax tegen FC Groningen is dinsdagmiddag live te zien op ESPN 1, het open kanaal van de betaalzender. Vanaf 14.00 uur is de voorbeschouwing te zien. ESPN 1 is bij KPN te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150. Kijk je tv via een andere aanbieder? Raadpleeg dan je provider op welk kanaal ESPN te vinden is.

Mogen Ajax en FC Groningen de opstelling wijzigen?

Ajax en FC Groningen hebben dinsdag alleen de spelers die ook zondag bij de wedstrijdselectie zaten tot hun beschikking. Voor Fred Grim betekent dit dat Josip Sutalo, Jorthy Mokio, Gerald Alders en James McConnell er ook dinsdag niet bij zijn. Dick Lukkien kan wederom geen beroep doen op Elvis van der Laan en Travis Hernes.

Mocht er bij een van beide ploegen een speler geblesseerd raken, moet een sportarts van de KNVB deze blessure officieel vaststellen. Zodra dit is gebeurd, mag de trainer de speler vervangen, zonder dat dit een wissel kost. Op deze manier moet een tactische wissel worden voorkomen.