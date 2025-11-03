Johan Derksen is niet te spreken over het beleid van FC Twente en Heracles Almelo. Beide clubs gooiden vroeg in dit Eredivisieseizoen hun trainer eruit op basis van het sentiment van de supporters.

Heracles ontsloeg Sibum recentelijk, nadat de club in de eerste tien wedstrijden slechts drie punten pakte. Afgelopen weekend kwam de wederopstanding en wonnen de Almeloërs met 8-2 van PEC Zwolle. "Het is eigenlijk jammer, deze uitslag, want nu hebben het bestuur en de raad van commissarissen de indruk dat ze een goed beleid voeren." Daarbij verwijst De Snor ook naar FC Twente, dat al snel afscheid nam van Joseph Oosting. "Het is een Twents probleem, daar zijn de sponsors en de supporters de baas. Je weet: als je een keer verliest met die clubs, breekt de paniek uit. Dan gaan de sponsors morren, het bestuur is bang dat die vertrekken én de supporters komen in opstand."

De ster van Vandaag Inside snapt niet dat er bij Heracles en FC Twente naar deze groepen geluisterd wordt. "Aan die onderbuikgevoelens moet je als bestuur geen aandacht besteden. Het domste wat je kunt doen is luisteren naar sponsors en supporters. Je moet gewoon beleid voeren. Het is niet zo dat Oosting na drie wedstrijden terecht is weggestuurd, want ze hebben de spelers niet om hun mening gevraagd, die wilden graag met Oosting verder." Verder vindt Derksen Oosting een goede trainer. "Hij had het het jaar daarvoor ook goed gedaan."

Derksen ziet dat Heracles het 'slechte' voorbeeld van FC Twente heeft nagebootst, door de niet-presterende trainer er snel uit te gooien. "Maar het bestuur van Heracles vergeet dat het Sibum met een vrij matige selectie heeft opgescheept. Gisteren (zondag, red.) winnen ze dan met 8-2 van PEC Zwolle. Maar dat kwam omdat PEC slecht speelde en in de beginfase (minuut 38, red.) al een rode kaart kreeg: Heracles speelde een groot deel van de wedstrijd tegen tien man. Nu is het net of het bestuur gelijk heeft, maar het is gewoon wanbeleid", luidt de opinie van Derksen.