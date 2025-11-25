Joseph Oosting (53) is 'de belangrijkste kandidaat' om Stef Wils op te volgen als hoofdtrainer van Royal Antwerp FC, zo meldt Voetbal International. De Drent zou na Mark van Bommel en Andries Ulderink de derde Nederlandse hoofdtrainer van de kwakkelende Belgische club moeten worden.

Waar Van Bommel met Antwerp nog de dubbel (landstitel én beker) won in het seizoen 2022/23, is The Great Old inmiddels ver teruggezakt. Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Dender van afgelopen weekend (1-2) is de club terug te vinden op een schamele veertiende plaats in de Belgische Pro League, die uit zestien teams bestaat.

Technisch directeur Marc Overmars greep na de nederlaag in en zette Wils, onder meer oud-assistent van Van Bommel én Ulderink, op straat. Zondagavond bracht De Telegraaf al naar buiten dat Oosting één van de kandidaten was om het stokje over te nemen. VI meldt nu dat de trainer 'de belangrijkste kandidaat' is bij Antwerp.

Oosting was in het Nederlandse betaald voetbal hoofdtrainer van achtereenvolgens Vitesse (op interim-basis), RKC Waalwijk en meest recentelijk FC Twente. Die laatste club zette hem in september van dit jaar, vlak na de start van zijn derde seizoen op de bank, op straat na een matige start. Sindsdien werd de Emmenaar gelinkt aan een pikante overstap naar Heracles Almelo, maar die club verkocht hij volgens De Telegraaf een 'nee'.