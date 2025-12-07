Kenneth Perez vindt dat de trainers in de Eredivisie zich niet continu moeten laten gaan richting scheidsrechters en vierde officials. Volgens de Deense analist wordt het zelfs tijd dat Guus Hiddink als voorzitter van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) ingrijpt.

Afgelopen speelweekend was er opnieuw genoeg te doen langs de lijn. Zo meldde Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs zich tijdens het thuisduel met Ajax (1-3 verlies) boos bij vierde official Laurens Gerrets. Toen hij werd teruggestuurd naar zijn coachvak zei Buijs duidelijk hoorbaar tegen een televisiecamera: "Dit is bizar, hè? Je mag niet eens wat vragen." Even later ging zijn verdediger Justin Hubner met veel misbaar naar de kant, nadat een stevige tackle op Rayane Bounida hem op een directe rode kaart van scheidsrechter Sander van der Eijk was komen te staan. "Doe eens normaal joh!", riep Hubner daarbij uit.

Artikel gaat verder onder video

"Doe zelf eens normaal!", riposteert Perez zondag in de uitzending van Dit Was Het Weekend op ESPN. De Deen kan zich de emotie bij spelers wel voorstellen, maar verwacht vooral meer zelfbeheersing bij hun trainers. "Het kan niet zo zijn dat je bij elke beslissing opspringt alsof je de vierde man te lijf wil gaan. Dat kan niet elke keer de bedoeling zijn. Dus, Danny Buijs: kalm, een klein beetje. Op een gegeven moment heeft het ook geen effect meer. Wat kan de vierde man doen? Vind je het gek dat je niet iets mag vragen, als je op die manier iemand benadert?"

Presentator Milan van Dongen stipt aan dat er op de arbitrage ook genoeg aan te merken is, maar vindt tegelijkertijd dat het scheidsrechterskorps wel meer respect verdient. "Dat hebben ze dus totaal niet", beaamt Perez. "Nogmaals, ik snap het ook. De scheidsrechters zijn niet al te best. En er hangt heel veel vanaf", vervolgt de Deen. "En het is niet alleen Buijs, er zijn heel veel trainers die continu de vierde man bejegenen. Ik vind wel dat het tijd is voor Guus Hiddink om hier als voorzitter van de CBV iets mee te doen. Als je lekker thuis naar zo'n wedstrijd ligt te kijken, dan is het vervelend." Bovendien spraken meerdere trainers, zoals bijvoorbeeld Ron Jans (FC Utrecht) schande van de berichtgeving in de media rond het Ajax-ontslag van John Heitinga. Perez bespeurt een zekere hypocrisie bij het trainersgilde: "Kijken ze zelf wel in de spiegel over hun gedrag?"