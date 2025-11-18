beleefde maandagavond in de Johan Cruijff ArenA een moment waar hij al zijn hele leven van droomt. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord maakte tegen Litouwen zijn debuut voor het Nederlands elftal, uitgerekend op de avond dat Oranje zich definitief plaatste voor het WK van 2026. Na afloop stond hij ESPN te woord met een grote glimlach én een hoofd vol indrukken.

“Vandaag is gewoon iets uitgekomen waar je sinds kleins af aan al van droomt”, begon Valente. “Het voelt eigenlijk heel onrealistisch als je klein bent. Tuurlijk zeg je weleens: ‘Ik zou heel graag voor het Nederlands elftal willen spelen’, maar het is heel onrealistisch. En dan, als je vandaag je eerste stappen voor het Nederlands elftal mag maken, dan besef je dat eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Het is zeker een emotioneel moment. Voor mij en mijn familie, denk ik. Vooral heel erg trots.”

De invalbeurt voelde anders dan elk ander debuut dat hij eerder meemaakte. “Jawel. Natuurlijk maak je wel een debuut voor je clubs, maar dat vond ik toch iets anders”, legde hij uit. “Het is toch je land. Dat is een prachtig moment. Gewoon kippenvel.” Toen journalist Pascal Kamperman vroeg of hij vol schoot, bleef Valente nuchter: “Nou, ik schiet niet per se vol. Ik denk er wel heel erg aan op dat moment. Ook gewoon voor je familie en alles. Je bent enorm trots. Je bent blij dat je ouders, je broers en je familie trots kan maken. Dat is prachtig.”

Dat hij mogelijk minuten zou maken, was tijdens de week wel voorzichtig onderwerp van gesprek, maar zekerheid kreeg hij nooit. “De spanning bouw je al een beetje op in de afgelopen dagen. Het zou er weleens aan kunnen komen”, vertelde de creatieveling. Toch waren er geen harde toezeggingen: “Nee, niet per se. Je blijft ook in spanning afwachten: gaat het gebeuren vandaag? Het mocht vandaag zo zijn, dus enorm trots.”

Valente genoot zichtbaar van zijn eerste week bij de selectie. “Bijzonder. Ook hoe je met de spelers bent. Je kijkt altijd naar hen op tv natuurlijk. Dat zijn een soort voorbeelden. Je kan er echt van genieten”, zei hij. “Dan sta je ineens met hen op het trainingsveld en deel je alles met hen. En dan ben je vandaag gekwalificeerd als team.”

Over zijn eigen niveau was hij zelfverzekerd, maar bescheiden: “Dat is uiteindelijk aan de bondscoach”, reageerde hij op de vraag of hij ‘mee kan’. Daarna, met een lach: “Ik denk dat ik de goede week heb gedraaid. Dat is een gevoel dat ik heb. Ik ben ook blij dat ik vandaag mijn minuten heb kunnen maken. Dat smaakt naar meer.”

Focus op Feyenoord

Het WK is voor Valente nog geen obsessie, maar het doel is helder. “Dat is uiteindelijk het grootste doel. Dat is nog ver weg”, aldus de middenvelder. “Eerst gewoon lekker focussen bij je club. Jezelf niet te veel druk opleggen, gewoon lekker gaan genieten. Belangrijk zijn voor Feyenoord. Dan komen de mooie momenten vanzelf.”

Tegelijkertijd beseft hij dat het toernooi niet eens zo heel ver weg is: “Ja, tuurlijk wel. Alleen het moet stap voor stap. Toen ik naar Feyenoord ging, dacht ik ook niet gelijk: ik moet bij het Nederlands elftal. Je moet gewoon lekker je ding doen bij je club. Daar komen de mooie momenten vanzelf.”

Na de wedstrijd sprak Valente de groep nog kort toe. “Dat ik zeer dankbaar ben voor de afgelopen dagen. Spelers, staf… dat ik trots op ze ben dat ze zijn gekwalificeerd natuurlijk. Ook gewoon als supporter: ik ben ook voor Nederland natuurlijk. Dat hebben ze mooi gedaan. Dat ik daar vandaag onderdeel van heb mogen zijn, is natuurlijk extra mooi. Maar uiteindelijk hebben zij het gedaan.”

Kraay junior voorspelt WK-plek

Analist Hans Kraay junior is enthousiast over de vuurdoop van Valente. "ik denk niet dat hij in dat poosje dat hij mee mocht doen dertig balcontacten heeft gehad. Maar je ziet gelijk dat hij opendraait zoals hij bij Feyenoord opendraait en zoals hij bij Groningen ook deed. En altijd: hij heeft altijd oog voor diepte. Als er een klein beetje ruimte komt tegen betere landen, dan ziet hij wel de gevaarlijke oplossing. Hij gaat niet op safe. Zo heeft hij getraind, zo praat hij.”

“En voor de mensen die nu kijken en niet de Keuken Kampioen Divisie volgen: hij speelde bij Groningen vaak half linksbuiten en op tien. En nu is het eigenlijk een echte middenvelder geworden", merkt Kraay op. “Als er onverhoopt een keer iets met Frenkie gebeurt, zou hij dat – denk ik – maar misschien schat ik het te hoog in, zomaar over kunnen nemen. Hij doet voetbal makkelijk lijken. Op de een of andere manier vind ik dat heel erg mooi. Dat had hij in de Keuken Kampioen Divisie al, maar dat is natuurlijk drie treden lager dan de basis waarin hij nu speelt."

"Hij heeft altijd tijd. Hij heeft net even iets meer tijd dan een doorsnee middenvelder in de Eredivisie. Dat vind ik echt… ja, en dat is vaak een karaktertrek van een echt goede voetballer", vervolgt Kraay. "Dus we sturen hem nog niet naar Real Madrid, maar dat hij meegaat (naar het WK, red.)… ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat gaat gebeuren.”