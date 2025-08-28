Ten Hag na één speelronde al onder vuur: 'Hij wordt nu al met scepsis bekeken'

Erik ten Hag ligt al na slechts één speelronde onder vuur bij Bayer Leverkusen. Volgens het Duitse Kicker zijn er nu al twijfels bij de clubleiding over het functioneren van de Nederlandse oefenmeester.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld bij Bayer Leverkusen als opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Xabi Alonso. Na een 0-4 overwinning op SG Sonnenhof Großaspach uit de Regionalliga Südwest in de DFB Pokal, werd er afgelopen weekend met 1-2 verloren van TSG Hoffenheim. In de eerste competitiewedstrijd werden de zwaktes in de aanpak van Ten Hag blootgelegd en was het beloofde pressievoetbal nauwelijks te zien bij Die Werkself.

Artikel gaat verder onder video

"De zwakke bekerprestatie van Leverkusen tegen Großaspach werd gevolgd door een teleurstellende prestatie in de competitieopener tegen Hoffenheim. Het werk van de nieuwe trainer Erik ten Hag wordt nu al met scepsis bekeken", klinkt het in Kicker. "Tegen Hoffenheim viel vooral op dat het team geen enkel herkenbaar spel liet zien. Pressing en counterpressing, wat normaal de basis van Ten Hags voetbal is, ontbraken volledig. Daar heb je geen topspelers voor nodig, dit kan zelfs een Regionalliga-ploeg uitvoeren. Maar bij Leverkusen was niet duidelijk waar en hoe er druk gezet moest worden.:

Naast de kritiek op het gebrek aan pressievoetbal, wordt er ook getwijfeld aan de wedstrijdvoorbereiding van Ten Hag en de coaching tijdens de wedstrijd. Elementen waar voorganger Xabi Alonso juist in uitblonk. Bepaalde tactische ingrepen tegen Hoffenheim werkten totaal niet. "Zo werd Aleix Garcia gevraagd om het veld breed te houden, waardoor zijn kracht in het opbouwen verdween en het middenveld verzwakte. Na de nederlaag gaf Ten Hag zelf toe dat zijn ploeg nog geen duidelijke structuren heeft, maar door de interlandbreak en drukke weken daarna ontbreekt de tijd om echt te bouwen.”

"Ten Hag zorgde al voor controverse tijdens de voorbereiding door publiekelijk nieuwe versterkingen te eisen. Daarvan heeft hij er nu een aantal binnen", doelt het Duitse medium op onder meer Mark Flekken, Malik Tillman, Jarell Quansah en Loïc Badé. "Ten Hag moet deze nieuwe aanwinsten nu zo snel mogelijk aan de praat krijgen om te voorkomen dat de kritiek nog luider wordt. Hij heeft geen excuses meer", wordt de voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United gewaarschuwd.

Ten Hag moet winnen op bezoek bij Werder

Komende zaterdag krijgen Ten Hag en Bayer Leverkusen de kans om zich te herpakken in de Bundesliga. Dan gaat Die Werkself op bezoek bij Werder Bremer, dat in de eerste speelronde met liefst 4-1 onderuit ging bij Eintracht Frankfurt. "Alleen een overwinning telt, anders is de valse start compleet. De twijfel na de matige 4-0 bekerzege tegen Großaspach en de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Hoffenheim zou dan alleen maar groter worden. Voor Ten Hag is dat extra lastig: zijn reputatie is nog niet sterk en ook binnen de club zijn er vraagtekens bij zijn aanpak", klinkt het tot besluit.