Streep door Finalissima door organisatorische problemen

Op 27 maart zouden Argentinië en Spanje elkaar eigenlijk treffen voor de Finalissima, maar dat duel gaat niet door. De beide landen hebben samen met de UEFA geen overeenstemming kunnen vinden over de precieze vorm en locatie van de wedstrijden.

De Finalissima is de wedstrijd tussen de Europees Kampioen en de winnaar van de Copa América. Spanje werd in 2024 uitgeroepen tot de beste van ons continent, terwijl Argentinië zich kroonde tot de 'koning' van Zuid-Amerika. Op 27 maart dit jaar zouden beide teams elkaar treffen.

Dat gaat echter niet door, bevestigt de UEFA. Eigenlijk zou het duel in Doha (Qatar) worden afgewerkt, maar door de onrust in het Midden-Oosten werd er naar een nieuwe speellocatie gezocht.

Zo werd er gedacht aan een duel in Madrid, of een tweeluik in beide landen, maar dat werd uiteindelijk niet de oplossing. Volgens de UEFA wilde Argentinië de Finalissima enkel op 31 maart of na het WK afwerken, wat geen optie bleek te zijn. De partijen zijn er niet uitgekomen en dus gaat dit treffen niet door.