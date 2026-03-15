Excelsior-trainer Ruben den Uil vindt het totaal niet terecht dat Robin van Persie onder vuur ligt vanwege zijn functioneren bij Feyenoord. Dat liet de oefenmeester van de Kralingers vlak voor de Rotterdamse derby op duidelijke wijze weten in gesprek met ESPN.

Den Uil en Van Persie kennen elkaar goed, want het tweetal haalde samen hun trainersdiploma bij de KNVB. Hij leeft met zijn collega-trainer, die zwaar onder vuur ligt vanwege de teleurstellende prestaties, mee: "Ik vind dat Robin onnodig veel kritiek krijgt. Hij staat tweede met Feyenoord, dat de derde begroting heeft", benadrukt Den Uil.

De coach van Excelsior vervolgt: "Op het moment dat je tweede eindigt, dan haal je Champions League-voetbal en staat iedereen hier te klappen. Ik denk dat het soms wat respectvoller kan naar een legende. Hij is een van de grootste spelers die Feyenoord heeft voortgebracht in de afgelopen jaren. Hij is vorig jaar op een moeilijk moment ingestapt met veel ambitie, branie. Als Feyenoord tweede wordt, hebben ze gewoon een heel goed seizoen", besluit hij.

Den Uil is overigens niet de enige trainer die het opneemt voor Van Persie. Zaterdag deed Danny Buijs dat ook al: "Ik vind: kritiek mag er zijn, dat hoort er ook bij. We liggen onder een vergrootglas, daar is niks mis mee. Maar ik vind dat het de laatste tijd in de voetballerij wel echt doorslaat, hoor. Het is óf hosanna, óf depressie. Het lijkt wel of er niks meer tussen zit", gaf hij onder meer aan.

