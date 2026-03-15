Robin van Persie krijgt steun van Excelsior-trainer: 'Hij krijgt onnodig veel kritiek'

15 maart 2026, 14:55
Robin van Persie NAC Breda Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Excelsior-trainer Ruben den Uil vindt het totaal niet terecht dat Robin van Persie onder vuur ligt vanwege zijn functioneren bij Feyenoord. Dat liet de oefenmeester van de Kralingers vlak voor de Rotterdamse derby op duidelijke wijze weten in gesprek met ESPN.

Den Uil en Van Persie kennen elkaar goed, want het tweetal haalde samen hun trainersdiploma bij de KNVB. Hij leeft met zijn collega-trainer, die zwaar onder vuur ligt vanwege de teleurstellende prestaties, mee: "Ik vind dat Robin onnodig veel kritiek krijgt. Hij staat tweede met Feyenoord, dat de derde begroting heeft", benadrukt Den Uil.

De coach van Excelsior vervolgt: "Op het moment dat je tweede eindigt, dan haal je Champions League-voetbal en staat iedereen hier te klappen. Ik denk dat het soms wat respectvoller kan naar een legende. Hij is een van de grootste spelers die Feyenoord heeft voortgebracht in de afgelopen jaren. Hij is vorig jaar op een moeilijk moment ingestapt met veel ambitie, branie. Als Feyenoord tweede wordt, hebben ze gewoon een heel goed seizoen", besluit hij.

Den Uil is overigens niet de enige trainer die het opneemt voor Van Persie. Zaterdag deed Danny Buijs dat ook al: "Ik vind: kritiek mag er zijn, dat hoort er ook bij. We liggen onder een vergrootglas, daar is niks mis mee. Maar ik vind dat het de laatste tijd in de voetballerij wel echt doorslaat, hoor. Het is óf hosanna, óf depressie. Het lijkt wel of er niks meer tussen zit", gaf hij onder meer aan.

Is Robin van Persie nog de juiste trainer voor Feyenoord?

Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 19
Robin van Persie in De Kuip

Bischop: 'Vrienden van Feyenoord willen per direct afscheid van Van Persie'

  • ma 9 maart, 19:43
  • 6
Robin van Persie

Rijnmond: ‘Positie Van Persie niet hoofdonderwerp van overleg Feyenoord’

  • ma 9 maart, 12:11
  • 9
Feyenoord - Excelsior

Feyenoord
14:30
Excelsior
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ruben den Uil

Functie: Coach
Leeftijd: 35 jaar (3 feb. 1991)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
26
18
44

