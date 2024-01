Quilindschy Hartman glimlacht na pikante vraag over transfer naar Ajax

was zondagavond te gast in een uitzending van het NOS Jeugdjournaal, waar de linksback van Feyenoord is ingegaan op een eventuele overstap naar Ajax. De vleugelverdediger, die inmiddels al mateloos populair is bij de supporters van de Rotterdamse club, geeft aan dat hij niet in het shirt van aartsrivaal Ajax gaat spelen.

De 22-jarige voetballer van de nummer twee van de Eredivisie wordt in de uitzending van het Jeugdjournaal gevraagd of hij voor een bedrag van een miljoen euro de overstap zou maken naar aartsrivaal Ajax. Het is voor Hartman een vraag die makkelijk te beantwoorden is: "Voor 1 miljoen euro zeker niet, haha. Ik denk sowieso niet dat ik daar pas. Er zijn andere spelers die daar moeten gaan spelen, maar ik pas beter bij Feyenoord", geeft het jeugdproduct van de Rotterdammers lachend aan.

Ook als Ajax meer gaat betalen voor de geboren Zwijndrechter, zal een transfer naar de Johan Cruijff ArenA er niet van komen voor de Oranje-international: "Ik denk niet dat er een bedrag is waarvoor ik daar naartoe zou gaan", antwoordt de verdediger met een glimlach op zijn gezicht. Het is voor Feyenoord wel de vraag of Hartman volgend seizoen nog in De Kuip speelt, want door zijn goede prestaties was er afgelopen zomer zo nu en dan al interesse voor de linksachter.