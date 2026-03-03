Jan Joost van Gangelen keert terug op tv en brengt Aletha Leidelmeijer meteen aan het lachen

Jan Joost van Gangelen heeft dinsdagavond na een afwezigheid van bijna een jaar zijn rentree gemaakt op televisie. De 51-jarige presentator presenteerde van 18.45 uur tot 19.15 uur op ESPN het programma ESPN Vandaag.

Van Gangelen legde in april 2025 plotseling zijn werkzaamheden voor ESPN neer, omdat hij niet lekker in zijn vel zat. "Ik doe dit niet zo vaak maar ik wil hier graag iets persoonlijks met jullie delen. Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen”, schreef hij destijds op zijn Instagram-pagina.

"Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed. Bedankt voor jullie begrip en steun, heel veel liefs”, liet Van Gangelen weten.

Sindsdien verdween Van Gangelen van de buis en werkte hij aan zijn herstel. De afgelopen weken werd al bekend dat de rentree van de presentator naderde en dinsdagavond was het dan eindelijk zover: om 18.45 uur was Van Gangelen plots te zien in het dagelijkse actualiteitenprogramma ESPN Vandaag.

Van Gangelen begon de uitzending op karakteristieke wijze: “Goedenavond! Wie gaat er naar de finale van de strijd om de Eurojackpot KNVB Beker? Dat is de grote vraag deze dinsdagavond waarop NEC en PSV de degens kruisen in de halve eindstrijd. Spektakel gegarandeerd, kun je vanuitgaan. Je kunt rekening houden met een goaltje of zes en verlengingen en penalty’s zou natuurlijk allesbehalve een verrassing zijn.

“Het gaat om de dennenappel (de bijnaam van de bekertrofee, red.) in Nijmegen. Maar ook onze eigen slanke den zelf staat al in het Goffertpark… Aletha, goedenavond!”, vervolgde Van Gangelen, waarna hij live schakelde met verslaggeefster Aletha Leidelmeijer op locatie.

De woordspeling van Van Gangelen leidde tot een grote glimlach bij Leidelmeijer, die reageerde met: “God, wat heb ik je gemist!”