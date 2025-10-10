Live voetbal

Michael Reiziger benoemt Wouter Goes tot nieuwe aanvoerder van Jong Oranje

Jong Oranje-verdediger Wouter Goes
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
10 oktober 2025, 10:22

Wouter Goes is door de afwezigheid van Rav van den Berg en Ruben van Bommel de aanvoerder bij Jong Oranje. Dat vertelt bondscoach Michael Reiziger tegenover Voetbal International. Daarnaast wijst de keuzeheer een verrassende tweede aanvoerder aan, namelijk Givairo Read. De Feyenoord-back maakt deze interlandperiode voor het eerst zijn opwachting bij de selectie van Jong Oranje.

Reiziger kan deze interlandperiode bij Jong Oranje niet beschikken over Van den Berg en Van Bommel vanwege blessures, waarbij laatstgenoemde een zware knieblessure heeft opgelopen. Dit heeft ook consequenties voor de hiërarchie binnen de selectie. Goes was al de tweede aanvoerder binnen de groep en zal nu de band overnemen van Van den Berg.

Read, deze week voor het eerst bij Jong Oranje en met zijn negentien jaar één van de jongsten van de selectie, wordt een van de reserve-aanvoerders in de ploeg van Reiziger. "Die was ook aanvoerder bij Oranje Onder-19 en is derde aanvoerder bij Feyenoord. Hij straalt ook leiderschap uit", aldus de bondscoach over de rechtsachter.

Goes wordt dus nu de eerste aanvoerder en Reiziger beseft dat er de laatste tijd veel discussie over hem is geweest. Dit is hem dan ook niet ontgaan. "‘Natuurlijk heb ik het met hem daarover gehad. Wouter moet zichzelf niet veranderen. Wouter is een winnaar om wie hij is. En natuurlijk zijn er ook dingen waarvan je denkt: dat had je wat slimmer kunnen doen. Maar ik hoop niet dat hij gaat denken: Ik moet dat en dat minder doen, want dat kan ook ten koste van zijn spel gaan. En laten we eerlijk zijn: hij speelt echt goede wedstrijden bij AZ."

Reiziger vindt dat spelers met die winnaarsmentaliteit nog wel eens ontbreken in Nederland. "Überhaupt in het voetbal", erkent de voormalig Oranje-international. "Zulke winnaars vind je niet zomaar. In Zuid-Amerika heb je er misschien wat meer omdat het daar meer overleven is dan hier in het westen van Europa. Maar dit is een speler die dat ook heeft. Hij moet vooral die winnaarsmentaliteit blijven houden", aldus Reiziger.

➡️ Meer nieuws over Wouter Goes

Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
129 Reacties
819 Dagen lid
1.346 Likes
Namstel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jaaa... die geeft wel het goede voorbeeld! 😅

Arena
1.139 Reacties
60 Dagen lid
2.618 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo zie je maar weer: slecht gedrag wordt beloond. Echt gestoord.

Hasi
153 Reacties
505 Dagen lid
754 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsjaa tegen beter weten

VARcheck
57 Reacties
105 Dagen lid
21 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Interessante keuze.

SWVoetbal
41 Reacties
119 Dagen lid
81 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja... Wouter Goes knijpt al zijn tegenstanders bont en blauw... Michael Reiziger zit thuis op de bank en denkt: "Ja, die Goes is écht een leiders-type"... Met een band om zijn arm wil Goes zich nóg meer gaan profileren, is die Reiziger soms aan de coke.. ???

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
8
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

