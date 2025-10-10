Michael Reiziger benoemt Wouter Goes tot nieuwe aanvoerder van Jong Oranje

is door de afwezigheid van Rav van den Berg en Ruben van Bommel de aanvoerder bij Jong Oranje. Dat vertelt bondscoach Michael Reiziger tegenover Voetbal International. Daarnaast wijst de keuzeheer een verrassende tweede aanvoerder aan, namelijk Givairo Read. De Feyenoord-back maakt deze interlandperiode voor het eerst zijn opwachting bij de selectie van Jong Oranje.

Reiziger kan deze interlandperiode bij Jong Oranje niet beschikken over Van den Berg en Van Bommel vanwege blessures, waarbij laatstgenoemde een zware knieblessure heeft opgelopen. Dit heeft ook consequenties voor de hiërarchie binnen de selectie. Goes was al de tweede aanvoerder binnen de groep en zal nu de band overnemen van Van den Berg.

Artikel gaat verder onder video

Read, deze week voor het eerst bij Jong Oranje en met zijn negentien jaar één van de jongsten van de selectie, wordt een van de reserve-aanvoerders in de ploeg van Reiziger. "Die was ook aanvoerder bij Oranje Onder-19 en is derde aanvoerder bij Feyenoord. Hij straalt ook leiderschap uit", aldus de bondscoach over de rechtsachter.

Goes wordt dus nu de eerste aanvoerder en Reiziger beseft dat er de laatste tijd veel discussie over hem is geweest. Dit is hem dan ook niet ontgaan. "‘Natuurlijk heb ik het met hem daarover gehad. Wouter moet zichzelf niet veranderen. Wouter is een winnaar om wie hij is. En natuurlijk zijn er ook dingen waarvan je denkt: dat had je wat slimmer kunnen doen. Maar ik hoop niet dat hij gaat denken: Ik moet dat en dat minder doen, want dat kan ook ten koste van zijn spel gaan. En laten we eerlijk zijn: hij speelt echt goede wedstrijden bij AZ."

Reiziger vindt dat spelers met die winnaarsmentaliteit nog wel eens ontbreken in Nederland. "Überhaupt in het voetbal", erkent de voormalig Oranje-international. "Zulke winnaars vind je niet zomaar. In Zuid-Amerika heb je er misschien wat meer omdat het daar meer overleven is dan hier in het westen van Europa. Maar dit is een speler die dat ook heeft. Hij moet vooral die winnaarsmentaliteit blijven houden", aldus Reiziger.