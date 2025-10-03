Live voetbal

Van der Gijp gaat los op Wouter Goes: 'Heeft een grauwe sluier over AZ gelegd'

René van der Gijp
Foto: © Talpa
Frank Hoekman
3 oktober 2025, 22:26   Bijgewerkt: 23:10

René van der Gijp is geschrokken AZ, dat donderdag een inktzwarte avond beleefde op Cyprus. De Alkmaarders verloren hun eerste Conference League-wedstrijd van het seizoen met maar liefst 4-0 van AEK Larnaca, Van der Gijp zegt in Vandaag Inside dat de omgeslagen sfeer bij AZ te wijten is aan niemand minder dan Wouter Goes.

AZ beleefde een horrorstart op Cyprus toen verdediger Alexandre Penetra al na twee (!) minuten spelen met direct rood van het veld gestuurd werd. De ploeg van trainer Maarten Martens was met een man minder totaal niet opgewassen tegen Larnaca, dat er uiteindelijk vier maakte waar het er ook zo acht hadden kunnen zijn. Op de ranglijst staat AZ dan ook troosteloos op plek 35, nog nét boven Lincoln Red Imps uit Gibraltar, dat met 5-0 geklopt werd door Zrinjski Mostar en daardoor op doelsaldo helemaal onderaan bungelt.

Artikel gaat verder onder video

In Vandaag Inside gaat Van der Gijp in op de pijnlijke avond van AZ. "Ik heb verleden jaar verschillende keren gezegd dat ik echt heel graag naar AZ keek, hè Met die jongen die nou naar Leverkusen is (Ernest Poku, red.), met Ruben van Bommel, met Kees Smit en met Mexx Meerdink. Dat was een heel fris elftal waar je gewoon gezellig naar zat te kijken. Maar weet je wie de grauwe sluier er nou overheen gelegd heeft? Wouter Goes. Daar moet je gewoon mee stoppen", aldus Van der Gijp.

"Nee, daar moet je niet mee stoppen", corrigeert de oud-voetballer zichzelf direct daarna, "maar je moet daar gewoon tegen zeggen: je moet nú stoppen. Want we zitten nu elke week over die onzin van Goes te praten. Terwijl je moet praten over Smit, over Meerdink, of over die nieuwe rechtsbuiten, die Braziliaan. Dáár moet je over praten en niet over dat achterlijke gedoe van Goes elke week. Daar krijg je als club toch een negatief imago van", zegt Van der Gijp.

Johan Derksen is het totaal niet met zijn tafelgenoot eens. "Ik geloof er niks van", riposteert De Snor. "Had Manchester United een slecht imago door Nobby Stiles? Ja, later had Roy Keane het ook. Kijk: één zo'n slechterik moet je erbij hebben. Er wordt tegenwoordig zo overdreven op gereageerd. Vroeger had ieder team zo'n slechterik!". Van der Gijp antwoordt: "Dat is nou juist het probleem, Johan. Er wordt nu helemaal niet meer over de leuke acties van Meerdink of van Smit gepraat, maar het gaat elke week over dat malle gedoe van Goes!"

VIDEO - Derksen en Van der Gijp lijnrecht tegenover elkaar over Wouter Goes

AEK Larnaca - AZ

AEK Larnaca
4 - 0
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
7
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

