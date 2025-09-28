Nieuw trainersontslag in Eredivisie in aantocht: 'Dit kan niet meer'

AZ-trainer Maarten Martens krijgt veel kritiek te verwerken na het zwakke optreden van zijn elftal op bezoek bij NEC (2-1). Het elftal van de Belgische coach blijft veel te wisselvalllig presteren in de Eredivisie en dat is de trainer aan te rekenen, vinden supporters van AZ.

AZ staat met twaalf punten op een zevende plaats in de Eredivisie, maar de Alkmaarders lijken tot dusver niet geleerd te hebben van de fouten die vorig seizoen werden gemaakt. Toen was AZ namelijk te wisselvallig, en dat is de ploeg van Martens nu ook. Zo werd er een week geleden een verdienstelijk punt gepakt tegen Feyenoord (3-3), maar speelde AZ midweeks in eigen huis gelijk tegen PEC Zwolle (2-2).

Die wisselvalligheid moet eruit, maar dat is Martens vooralsnog niet gelukt. Er zijn supporters van AZ op sociale media die dan ook vinden dat de clubleiding moet ingrijpen. Op X en Instagram stromen de negatieve reacties binnen op de clubkanalen van AZ: "Nu is de vraag wat Huiberts gaat doen, want ik vindt het jammer om te zeggen, maar Martens moet ontslagen worden. Twee jaar verder als trainer en er zijn geen enkele patronen of vastigheden te zien in zijn spel", schrijft een supporter.

"Er is geen enkele vooruitgang, dus Martens moet eruit. Dit kan niet meer zo", schrijft een ander. "Wanneer gaat de clubleiding nou eens een keer ingrijpen?", vraagt een andere supporter zich hardop af. En daar blijft het niet bij: het is een en al negativiteit op de socials van AZ.

Vind jij dat AZ-trainer Maarten Martens moet worden ontslagen na de wisselvallige prestaties? Laden... 52.6% Ja, het is niet goed genoeg 47.4% Nee, hij is niet het probleem 133 stemmen