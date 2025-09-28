Live voetbal 8

Nieuw trainersontslag in Eredivisie in aantocht: 'Dit kan niet meer'

Carl Hoefkens en Maarten Martens
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
28 september 2025, 15:17   Bijgewerkt: 15:37

AZ-trainer Maarten Martens krijgt veel kritiek te verwerken na het zwakke optreden van zijn elftal op bezoek bij NEC (2-1). Het elftal van de Belgische coach blijft veel te wisselvalllig presteren in de Eredivisie en dat is de trainer aan te rekenen, vinden supporters van AZ.

AZ staat met twaalf punten op een zevende plaats in de Eredivisie, maar de Alkmaarders lijken tot dusver niet geleerd te hebben van de fouten die vorig seizoen werden gemaakt. Toen was AZ namelijk te wisselvallig, en dat is de ploeg van Martens nu ook. Zo werd er een week geleden een verdienstelijk punt gepakt tegen Feyenoord (3-3), maar speelde AZ midweeks in eigen huis gelijk tegen PEC Zwolle (2-2).

Artikel gaat verder onder video

Die wisselvalligheid moet eruit, maar dat is Martens vooralsnog niet gelukt. Er zijn supporters van AZ op sociale media die dan ook vinden dat de clubleiding moet ingrijpen. Op X en Instagram stromen de negatieve reacties binnen op de clubkanalen van AZ: "Nu is de vraag wat Huiberts gaat doen, want ik vindt het jammer om te zeggen, maar Martens moet ontslagen worden. Twee jaar verder als trainer en er zijn geen enkele patronen of vastigheden te zien in zijn spel", schrijft een supporter.

"Er is geen enkele vooruitgang, dus Martens moet eruit. Dit kan niet meer zo", schrijft een ander. "Wanneer gaat de clubleiding nou eens een keer ingrijpen?", vraagt een andere supporter zich hardop af. En daar blijft het niet bij: het is een en al negativiteit op de socials van AZ.

Vind jij dat AZ-trainer Maarten Martens moet worden ontslagen na de wisselvallige prestaties?

Laden...
133 stemmen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Sibum Heracles Almelo

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie met zeges voor Ajax, PSV en Heracles

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
PSV viert goal tegen Excelsior

PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Kenneth Taylor en Oscar Gloukh vieren de 2-1 bij Ajax - NAC

Ajax met moeite langs tiental NAC: goal Taylor beslissend

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
187 Reacties
1.066 Dagen lid
1.924 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is gewoon wat Az al zo’n 15 jaar is. Potentieel heel dicht tegen de top aan maar in de praktijk ook regelmatig gewoon even 3 weken niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
187 Reacties
1.066 Dagen lid
1.924 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is gewoon wat Az al zo’n 15 jaar is. Potentieel heel dicht tegen de top aan maar in de praktijk ook regelmatig gewoon even 3 weken niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NEC - AZ

N.E.C.
2 - 1
AZ
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Maarten Martens

Maarten Martens
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (2 jul. 1984)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Groningen
6
3
12
5
NEC
7
8
12
6
AZ
7
4
12
7
Twente
7
2
10
8
Fortuna
7
0
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel