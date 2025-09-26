Grote zorgen om mentaliteit Mexx Meerdink: 'Dit is ernstig'

Wim Kieft maakt zich zorgen om . De analist vindt dat de aanvaller van AZ gemakzuchtig overkomt en vindt dat de talentvolle spits te vaak afwezig is in het veld. Een mentaliteitskwestie, vreest Kieft.

"Je mist manifestatiedrang bij Meerdink. Je kant niet blijven teren op een gevoelig doelpuntje buitenkant voet of een knap benutte penalty diep in blessuretijd tegen koploper Feyenoord. Hij is vaak te lang buiten beeld, zelfs afwezig in het spel van AZ. Het lijkt een soort gemakzucht", schrijft Kieft vrijdagavond in zijn column voor De Telegraaf.

De analist denkt dat het gemakzucht te maken kan hebben met de afwezigheid van zijn concurrent Troy Parrott (blessure) of het feit dat Meerdink continu in verband wordt gebracht met een plek in het Nederlands elftal: "In plaats van achterover leunen, moeten dat signalen zijn om extra gas te geven", zegt Kieft.

De voormalig spits vervolgt: "Meerdink brengt gewoonweg te weinig. Omdat het geen kwestie van kwaliteit is, ga je denken aan mentaliteit. Dat is ernstiger, dat Meerdink niet de drive heeft om week in week uit te willen laten zien de beste te zijn en de lat hoger te leggen."

Komend weekend kan Meerdink de analist zijn ongelijk bewijzen. Dan neemt AZ het in de Eredivisie op in Nijmegen tegen NEC.