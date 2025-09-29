Live voetbal

Wouter Goes krijgt steun uit zeer onverwachte hoek

AZ-speler Wouter Goes
Dominic Mostert
29 september 2025, 06:55

Bryan Linssen neemt het op voor Wouter Goes. In de wedstrijd tussen NEC en AZ (2-1) raakten de twee spelers verwikkeld in een akkefietje, maar na afloop zegt Linssen het gedrag van Goes te begrijpen. Ondertussen wordt Linssen door analist Kenneth Perez beticht van een asociale actie.

In de eerste helft ging Goes dicht bij Linssen staan, om een snelle ingooi te voorkomen. “Ik wilde de bal snel pakken en ingooien, omdat je weet dat de centrale verdediger uit positie is, waardoor er een lege plek is waar wij misschien gebruik van kunnen maken”, legt Linssen uit tegenover VoetbalPrimeur. “Hij wilde dat voorkomen. Op zich niks mis mee. Als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik precies hetzelfde gedaan.”

Linssen wierp de bal uiteindelijk tegen het hoofd van Goes aan. Opvallend genoeg kreeg de verdediger van AZ vervolgens een gele kaart van scheidsrechter Sander van der Eijk. Volgens analist Kenneth Perez kan het gedrag van Linssen niet door de beugel.

“Het is best wel asociaal van Bryan Linssen. Hij gooit de bal heel hard tegen zijn hoofd. Dat is toch niet oké? Ik snap ook wel dat Wouter Goes irritant doet, Maar dit is toch niet oké?”, vraagt Perez zich af in het programma Dit was het Weekend.

NEC en AZ hebben allebei twaalf punten verzameld in de eerste zeven competitiewedstrijden. Ze staan op respectievelijk de vierde en vijfde plaats in de Eredivisie. Voor AZ was het de eerste nederlaag van het seizoen.

