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Van der Vaart compleet verbijsterd: 'Hij speelde zijn allerslechtste wedstrijd ooit'

30 juni 2026, 07:45
Rafael van der Vaart
Foto: © NOS
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Rafael van der Vaart begrijpt niet waarom Ronald Koeman het strijdplan van het Nederlands elftal volledig omgooide voor de zestiende finale van het WK tegen Marokko. De bondscoach opteerde tegen De Atlasleeuwen voor een vijfmansdefensie, maar zijn plan leverde niet het gewenste resultaat op. Oranje werd uiteindelijk na strafschoppen geëlimineerd in Monterrey.

“Je komt best goed door een moeilijke poule. Dan begint het een beetje te draaien. Wat gebeurt er dan in je hoofd dat je het allemaal anders gaat doen tegen Marokko?", vraagt Van der Vaart zich hardop af tijdens de nabeschouwing bij de NOS. "Ik snap er echt helemaal geen reet van", verzucht de oud-international.

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Door de omzetting van Koeman verloor Tijjani Reijnders zijn basisplaats en speelde Oranje met een tweemansmiddenveld tegen Marokko. Daar ging de strijd vooral verloren, analyseert Van der Vaart: "Frenkie de Jong speelde vandaag de allerslechtste wedstrijd die ik ooit van hem gezien heb. Echt teleurstellend. Maar komt het dan door het systeem? Ik vind het middenveld van Marokko het beste gedeelte. En dan ga je er maar met twee man tegen spelen? Ik heb niet gestudeerd om trainer te zijn, maar dat lijkt me een beetje onhandig.”

Aanvoerder Virgil van Dijk liet in een eerste reactie voor de camera's van de NOS onder meer weten dat 'het gameplan werkte' en verdedigde de behoudende tactiek door te stellen dat 'bijna alle grote ploegen ook gewoon inzakken en wachten op het juiste moment om druk te zetten'. Van der Vaart is het daar totaal niet mee eens: "Ik vond het helemaal niet goed staan. Weet je wat het is? Het maakt mij eigenlijk niet uit met welk systeem je speelt... Het is voetbal. Je gaat op voetbal omdat je de bal wil hebben. Maar dat heb ik vandaag helemaal niet gezien. Het was meer van: Oh, Marokko is zo goed aan de bal dus we gaan zo spelen."

"Dan zit je er gewoon niet lekker in. Want Frenkie. die is alleen maar goed als je de bal hebt", vervolgt Van der Vaart. "Maar we hebben de bal vandaag helemaal niet gehad, dus Frenkie was echt onzichtbaar, dat is wel onze man. En Gakpo maakt die goal, maar is natuurlijk ook bijna niet aan de bal geweest."

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Kaozz
51 Reacties
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Kaozz
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Hij heeft gelijk. Ik ben Frenkie ondanks de kritiek altijd blijven steunen, maar dit was echt heel slecht. En de trainer liet hem maar aanmodderen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
51 Reacties
25 Dagen lid
96 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft gelijk. Ik ben Frenkie ondanks de kritiek altijd blijven steunen, maar dit was echt heel slecht. En de trainer liet hem maar aanmodderen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Marokko

1 - 1
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
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