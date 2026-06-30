Grote naam van Oranje wordt keihard aangepakt in binnen- en buitenland

ontvangt bakken met kritiek op sociale media om zijn optreden in de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De aanvoerder van Oranje oogde niet scherp bij de 1-1 van Marokko, vinden kijkers uit binnen- en buitenland.

Oranje leek dankzij een doelpunt van Cody Gakpo op weg naar een 1-0 zege in de reguliere speeltijd. In de eerste minuut van de blessuretijd kwam Marokko echter langszij. Na een scherpe voorzet van Chemsdine Talbi kopte Issa Diop de gelijkmaker binnen.

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Diop vond tussen Van Dijk en Teun Koopmeiners de ruimte om te koppen. Dat rekenen kijkers vooral Van Dijk aan. De aanvoerder van Oranje wordt ervan beschuldigd ‘lucht te dekken’. Anderen spreken van ‘alibiverdedigen’ door de speler van Liverpool. Zowel kijkers uit Nederland als uit het buitenland zijn kritisch op Van Dijk.