Grote naam van Oranje wordt keihard aangepakt in binnen- en buitenland

Virgil van Dijk ontvangt bakken met kritiek op sociale media om zijn optreden in de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De aanvoerder van Oranje oogde niet scherp bij de 1-1 van Marokko, vinden kijkers uit binnen- en buitenland.
Oranje leek dankzij een doelpunt van Cody Gakpo op weg naar een 1-0 zege in de reguliere speeltijd. In de eerste minuut van de blessuretijd kwam Marokko echter langszij. Na een scherpe voorzet van Chemsdine Talbi kopte Issa Diop de gelijkmaker binnen.
Diop vond tussen Van Dijk en Teun Koopmeiners de ruimte om te koppen. Dat rekenen kijkers vooral Van Dijk aan. De aanvoerder van Oranje wordt ervan beschuldigd ‘lucht te dekken’. Anderen spreken van ‘alibiverdedigen’ door de speler van Liverpool. Zowel kijkers uit Nederland als uit het buitenland zijn kritisch op Van Dijk.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.