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Grote naam van Oranje wordt keihard aangepakt in binnen- en buitenland

30 juni 2026, 05:07
Nederland - Marokko
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Virgil van Dijk ontvangt bakken met kritiek op sociale media om zijn optreden in de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De aanvoerder van Oranje oogde niet scherp bij de 1-1 van Marokko, vinden kijkers uit binnen- en buitenland.

Oranje leek dankzij een doelpunt van Cody Gakpo op weg naar een 1-0 zege in de reguliere speeltijd. In de eerste minuut van de blessuretijd kwam Marokko echter langszij. Na een scherpe voorzet van Chemsdine Talbi kopte Issa Diop de gelijkmaker binnen.

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Diop vond tussen Van Dijk en Teun Koopmeiners de ruimte om te koppen. Dat rekenen kijkers vooral Van Dijk aan. De aanvoerder van Oranje wordt ervan beschuldigd ‘lucht te dekken’. Anderen spreken van ‘alibiverdedigen’ door de speler van Liverpool. Zowel kijkers uit Nederland als uit het buitenland zijn kritisch op Van Dijk.

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Vriendje Stokvis
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648 Dagen lid
9.222 Likes
Vriendje Stokvis
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Wie ook niet scherpt oogt is Frenkie de Jong. Wat een drama is dat je speelt gewoon met een man minder.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.941 Reacties
648 Dagen lid
9.222 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie ook niet scherpt oogt is Frenkie de Jong. Wat een drama is dat je speelt gewoon met een man minder.

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Nederland - Marokko

03:00
Vandaag om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

Complete Stand

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