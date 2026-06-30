Oranje-fans woest op scheidsrechter Wilton Sampaio tegen Marokko: 'Dit is pure opzet!'

Azzedine Ounahi is goed weggekomen in de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De middenvelder van Marokko werd niet bestraft voor een elleboogstoot in het gezicht van Jan Paul van Hecke, halverwege de eerste helft.

In de 26ste minuut van de wedstrijd kopte Van Hecke de bal weg, terwijl ook Ounahi opsprong. Ounahi bewoog zijn arm richting Van Hecke en raakte de verdediger met zijn elleboog tegen de kaak. Virgil van Dijk was zichtbaar ontdaan, terwijl bondscoach Ronald Koeman verhaal haalde bij vierde official Cristián Garay.

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Scheidsrechter Wilton Sampaio greep niet in en videoscheidsrechter Nicolás Gallo kwam evenmin op de lijn. Volgens commentator Jeroen Grueter had dat wel gemoeten. “Hij draait zijn lichaam zo, dat hij met zijn elleboog kan uitdelen. Dit is een slaande beweging en de VAR moet ernaar kijken, maar dat lijkt niet te gebeuren. Hij gebruikt zijn arm als wapen in het duel en doet het bovendien volkomen bewust. Dit was de opzet."

Veel Nederlandse kijkers zijn het eens met Grueter, blijkt uit een rondgang op X. Later in de eerste helft werd Van Hecke bij een corner ook nog op het hoofd geraakt door de noppen van Noussair Mazraoui, waardoor hij een flinke wond op zijn voorhoofd opliep. Uiteindelijk kon hij wel doorvoetballen.

In de pauze van de wedstrijd spreekt assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij zich ook uit over Sampaio. "De scheids laat soms veel toe, soms heel weinig, dus het is lastig inschatten wat hij gaat doen", zegt hij.