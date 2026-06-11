Live voetbal

Livestream: zo kijk je gratis naar Mexico - Zuid-Afrika op het WK

11 juni 2026, 16:00
Mexico - Zuid-Afrika
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het WK gaat donderdagavond van start met Mexico - Zuid-Afrika als openingswedstrijd. In Mexico-Stad staan beide landen om 21.00 uur tegenover elkaar. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel tussen Mexico en Zuid-Afrika gratis kunt bekijken.

Gratis livestream WK-duel Mexico - Zuid-Afrika

De openingswedstrijd van het WK wordt donderdag om 21.00 uur gespeeld in de hoofdstad van Mexico. Het gastland neemt het daarin op tegen Zuid-Afrika. De wedstrijd in Groep A wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel te bekijken op NPO 1.

Herhaling van 2010

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Het is niet de eerste keer dat Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het WK verzorgen. De vorige ontmoeting tussen beide landen was namelijk de eerste wedstrijd op het WK van 2010 in het Afrikaanse land. Destijds eindigde het duel in 1-1. Daarvoor stonden Mexico en Zuid-Afrika drie keer eerder tegenover elkaar. In 2005 was Bafana Bafana met 2-1 te sterk, terwijl Mexico in 1993 en 2000 met respectievelijk 4-0 en 4-2 won.

Groep A

Mexico en Zuid-Afrika zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep A. Daarin zullen beide landen verder ook Zuid-Korea en Tsjechië treffen.

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Mexico - Zuid-Afrika

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
0
0
0
2
Zuid-Afrika
0
0
0
3
Zuid-Korea
0
0
0
4
Tsjechië
0
0
0

Complete Stand

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