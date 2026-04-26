De prijzen voor tweedehandskaarten voor de finale van het WK van aankomende zomer rijzen de pan uit, zo zocht het Algemeen Dagblad uit. De duurste kaarten op het officiële doorverkoopplatform van de FIFA kosten bijna twee miljoen euro.

Sinds de start van de verkoop van tickets voor het WK klinkt er veel kritiek op de prijzen die de FIFA verlangt voor kaarten. De kaarten die de KNVB beschikbaar kreeg om te verkopen voor de duels van Oranje waren nooit eerder zo duur tijdens een eindtoernooi. Zo variëren de ticketprijzen van 153 euro voor de goedkoopste kaarten bij de groepswedstrijd tegen Tunesië tot 7400 euro voor het duurste kaartje in een eventuele finale. Ter vergelijking: op het EK van 2024 kostte het goedkoopste kaartje via de KNVB 60 euro.

Mensen die hun tickets via de FIFA hebben gekocht, kunnen deze te koop aanbieden via het officiële doorverkoopplatform van de wereldvoetbalbond. Daar hebben zij de mogelijkheid om te vragen voor tickets wat ze zelf willen. Het AD zocht uit dat de kaarten voor de finale inmiddels exorbitant duur zijn op het platform. Er staan momenteel namelijk vier kaarten te koop voor 1.964.383,02 euro per stuk, achter de doelen in het onderste deel van het stadion. “Pure waanzin”, aldus de krant.

Andere kaarten zijn voor een minder hoge prijs over te nemen, maar nog steeds voor ‘hallucinant hoge bedragen’. Het goedkoopste kaartje voor de finale dat nu beschikbaar is op het platform, kost meer dan 14.000 euro. De exorbitante prijzen komen door een wijziging in de regels van de FIFA. Waar het in het verleden alleen mogelijk was om WK-tickets voor de aanschafprijs door te verkopen, heeft de bond voor het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten geen grens te leggen aan de prijs die mensen kunnen vragen.