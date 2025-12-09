Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz mist drietal tegen Atlético

PSV neemt het dinsdagavond om 21.00 uur op in de Champions League tegen Atlético Madrid. De Eindhovenaren willen de verrassende zege op Liverpool (1-4) maar wat graag een vervolg geven in het Philips Stadion. De kans is groot dat en terugkeren in de basiself van trainer Peter Bosz.

Tegen Atleti kan PSV dinsdagavond een grote stap zetten richting de knock-outfase van de Champions League. Na twee overwinningen (op Napoli en Liverpool) en twee gelijke spelen (Bayer Leverkusen en Olympiakos) staan de Eindhovenaren op een totaal van acht punten. Een winstpartij tegen de huidige nummer vier van de LaLiga kan PSV op elf punten brengen, wat vorig jaar net voldoende was voor de tussenronde-kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Bosz kan tegen de Spaanse grootmacht hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over Mauro Júnior. De Braziliaan ontbrak afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen (0-2) wegens ziekte, maar trainde volgens het Eindhovens Dagblad de dag erop alweer mee met de groep. Achter de naam van Perisic staat een groter vraagteken. De ervaren Kroaat is herstellende van een blessure, maar trainde maandag voor het eerst weer mee. Wie sowieso ontbreken, zijn Myron Boadu, Alassane Pléa en Ruben van Bommel.

De rest van de opstelling lijkt een abc’tje bij PSV. Matej Kovar verdedigt het Eindhovense doel en wordt daarin geholpen door verdedigers (van rechts naar links) Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski en Anass Salah-Eddine. Door de rentree van Mauro verdwijnt Paul Wanner weer naar de bank. Ismael Saibari en Joey Veerman behouden hun plek op het middenveld.

Voorin lijkt Perisic dus net op tijd terug te keren van een blessure. De Kroaat speelt als linksbuiten, terwijl Dennis Man als rechtsbuiten aan de aftrap verschijnt. Guus Til schuift door naar de punt van de aanval, waardoor Ricardo Pepi – tegen Heerenveen nog trefzeker – genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Atlético Madrid:

Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro; Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.