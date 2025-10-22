heeft dinsdagavond met PSV een topwedstrijd gespeeld tegen Napoli. De middenvelder leverde een sterke prestatie en trainer Peter Bosz ging op de persconferentie na afloop in op de vraag of Ronald Koeman hem opnieuw moet oproepen voor het Nederlands elftal.

De 26-jarige Volendammer lijkt zijn vorm volledig te hebben hervonden. In de acht gespeelde Eredivisie-duels wist de spelverdeler vier doelpunten en vier assists te maken. In de Champions League gaf hij daarnaast één assist.

Ronald Koeman was nog niet overtuigd

Ronald Koeman werd voorafgaand aan de interlands tegen Malta en Finland al gevraagd of hij de PSV’er weer zou oproepen. De bondscoach zei toen dat hij daar geen moment aan had gedacht. “Hij moet het laten zien op het hoogste niveau. PEC Zwolle – PSV is voor mij geen referentie", verklaarde Koeman destijds.

PSV wist dinsdagavond de Italiaanse topclub Napoli met 6-2 te verslaan. De doelpunten kwamen van Ismaël Saibari, Dennis Man (twee keer), Ricardo Pepi, Couhaib Driouech en een eigen doelpunt van Alessandro Buongiorno. Veerman gaf in de 80ste minuut een assist op de tweede treffer van Man.

Peter Bosz was na afloop lovend over zijn middenvelder. “Ik vind dat hij het uitstekend heeft gedaan, maar dat vind ik van de hele ploeg. Ik denk dat ik niemand kan aanwijzen van wie ik moet zeggen: ‘dat was ondermaats’", aldus de trainer van de Eindhovenaren.

Media ook positief over Joey Veerman

Ook de media waren te spreken over de prestaties van de Noord-Hollander. Zo beoordeelde Voetbal International hem met een 7,5 tegen Napoli. Valentijn Driessen van De Telegraaf was vooral positief over zijn tweede helft. “De tweede helft leek Veerman alle schroom en spanning in de kleedkamer te hebben achtergelaten. Persoonlijke revanche nam hij in de 54e minuut met een typische Veerman-steekbal op Mauro Júnior op weg naar de 3-1 van PSV. Daarna bleef hij nagenoeg foutloos in de prachtige galavoorstelling die de Eindhovenaren opvoerden tegen de Italiaanse kampioen", schrijft de journalist van De Telegraaf.

Peter Bosz benadrukt dat hij Ronald Koeman niet kan beïnvloeden in zijn keuzes. “Dat kan ik toch niet zeggen. Ik heb helemaal geen overzicht van welke middenvelders er allemaal beschikbaar zijn. Het ligt eraan hoe je wil voetballen. Ik probeer altijd de spelers die ik tot mijn beschikking heb in hun kracht te brengen", aldus de Apeldoorner.

Of Koeman de middenvelder van PSV gaat oproepen voor de laatste interlands tegen Polen en Litouwen is nog de vraag. De bondscoach van Oranje zal het duel tussen Feyenoord en PSV met veel interesse volgen.