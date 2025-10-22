Het was dinsdagavond een sensationele avond in de Champions League: er werden maar liefst 43 (!) doelpunten gemaakt, wat goed is voor een uniek record in het miljardenbal. Onder meer PSV hielp mee om dat record te behalen.

Er stonden dinsdagavond negen duels op het programma: twee om 18.45 uur en zeven om 21.00 uur, waaronder PSV – Napoli. In zeven wedstrijden werd er minimaal drie keer gescoord. Er was een groot contrast tussen de vroege wedstrijden. Kairat Almaty uit Kazachstan speelde bloedeloos gelijk tegen Pafos FC uit Cyprus (0-0), terwijl FC Barcelona uithaalde tegen het Griekse Olympiakos. In Catalonië werd het 6-1 voor Barça.

En dat bleek het begin van een spektakelavond. Manchester City won met 0-2 bij het Spaanse Villarreal. Newcastle United was met 3-0 te sterk voor het Benfica van José Mourinho. Arsenal en Inter wisten beide te winnen van respectievelijk Atlético Madrid en Union Saint-Gilloise.

Borussia Dortmund kwam met moeite langs FC Kopenhagen. In de Deense hoofdstad werd het 2-4 voor BVB. De echte klappen vielen echter in Eindhoven en Leverkusen. De Eindhovenaren versloegen de Italiaanse topploeg Napoli met 6-2, terwijl Paris Saint-Germain met maar liefst 2-7 won van Bayer Leverkusen.

Dat brengt het totaal aantal doelpunten op 43. Dat is het hoogste aantal ooit op één speeldag met negen wedstrijden, maar in verhouding tot het aantal gespeelde duels is het het op één na hoogste gemiddelde (4,8). Precies negen jaar geleden, op 21 oktober 2014, werd er 40 keer gescoord in acht wedstrijden, een gemiddelde van exact vijf doelpunten per duel. Trainers van clubs in de Champions League zullen in de toekomst dus goed op moeten opletten als hun ploeg op 21 oktober in actie komt op het hoogste niveau.