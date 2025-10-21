PSG vernedert Leverkusen tot op het bot: tien tegen tien wordt 2-7

Een krankzinnige Champions League-avond in Leverkusen eindigde dinsdagavond in een ware slachtpartij: Paris Saint-Germain won met 2-7 van Bayer Leverkusen. De Champions League-winnaar van vorig seizoen staat daardoor bovenaan in de competitiefase, met negen punten uit drie duels.

PSG begon scherp en kwam al vroeg op voorsprong via Willian Pacho, die raak kopte uit een ingestudeerde corner. Kort daarna kreeg Leverkusen de kans op de gelijkmaker, maar Alejandro Grimaldo schoot zijn strafschop op de paal. De chaos nam toe toen Robert Andrich rood kreeg voor een elleboogactie. Niet veel later was ook PSG met tien man doordat Illya Zabarnyi aan de noodrem trok, waarna Aleix Garcia vanaf elf meter alsnog gelijkmaakte.

Dodelijke Parijse counters breken wedstrijd open

De bezoekers schakelden daarna moeiteloos om. Desiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia sloegen vlak voor rust genadeloos toe en zetten PSG op 1-3, waarna Doué in blessuretijd nog eens uithaalde: 1-4. Leverkusen kon geen vuist meer maken en keek bij de rust al tegen een kansloze achterstand aan.

Na rust breidde PSG de voorsprong verder uit via Nuno Mendes, die de 1-5 binnenschoof. Even gloorde er hoop bij Leverkusen toen Aleix Garcia met een schitterend afstandsschot de 2-5 maakte, maar het bleek slechts een pleister op de wond.

Invaller Ousmane Dembélé prikte vervolgens uit een scherpe hoek de 2-6 binnen, en in de slotfase bepaalde Vitinha de eindstand op 2-7 met een bekeken schot in de hoek. PSG speelde het duel daarna rustig uit en gaf een krachtig signaal af richting de rest van de Europese top.