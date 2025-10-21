Live voetbal

PSG vernedert Leverkusen tot op het bot: tien tegen tien wordt 2-7

Ousmane Dembele en Bradley Barcola
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
21 oktober 2025, 22:59

Een krankzinnige Champions League-avond in Leverkusen eindigde dinsdagavond in een ware slachtpartij: Paris Saint-Germain won met 2-7 van Bayer Leverkusen. De Champions League-winnaar van vorig seizoen staat daardoor bovenaan in de competitiefase, met negen punten uit drie duels.

PSG begon scherp en kwam al vroeg op voorsprong via Willian Pacho, die raak kopte uit een ingestudeerde corner. Kort daarna kreeg Leverkusen de kans op de gelijkmaker, maar Alejandro Grimaldo schoot zijn strafschop op de paal. De chaos nam toe toen Robert Andrich rood kreeg voor een elleboogactie. Niet veel later was ook PSG met tien man doordat Illya Zabarnyi aan de noodrem trok, waarna Aleix Garcia vanaf elf meter alsnog gelijkmaakte.

Dodelijke Parijse counters breken wedstrijd open

Artikel gaat verder onder video

De bezoekers schakelden daarna moeiteloos om. Desiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia sloegen vlak voor rust genadeloos toe en zetten PSG op 1-3, waarna Doué in blessuretijd nog eens uithaalde: 1-4. Leverkusen kon geen vuist meer maken en keek bij de rust al tegen een kansloze achterstand aan.

Na rust breidde PSG de voorsprong verder uit via Nuno Mendes, die de 1-5 binnenschoof. Even gloorde er hoop bij Leverkusen toen Aleix Garcia met een schitterend afstandsschot de 2-5 maakte, maar het bleek slechts een pleister op de wond.

Invaller Ousmane Dembélé prikte vervolgens uit een scherpe hoek de 2-6 binnen, en in de slotfase bepaalde Vitinha de eindstand op 2-7 met een bekeken schot in de hoek. PSG speelde het duel daarna rustig uit en gaf een krachtig signaal af richting de rest van de Europese top.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Lang

Noa Lang geeft 'oliedom' interview na PSV - Napoli

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
PSV-spelers Armando Obispo en Ricardo Pepi

Italiaanse kranten zijn vernietigend na PSV - Napoli

  • Gisteren, 23:20
  • Gisteren, 23:20
Screenshot van Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca krijgt bizarre rode kaart bij PSV - Napoli na gebaar richting Siebert

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
4 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leverkusen - Paris SG

Bayer Leverkusen
2 - 7
Paris Saint-Germain
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Barcelona
3
5
6
4
Paris SG
2
5
6
5
Inter
2
5
6
6
Arsenal
2
4
6
7
Qarabağ
2
3
6
8
Dortmund
2
3
4
9
Man City
2
2
4
10
Spurs
2
1
4
11
Atlético
2
3
3
12
Newcastle
2
3
3
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Villarreal
2
-1
1
28
PSV
2
-2
1
29
København
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
2
-2
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel