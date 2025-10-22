PSV beleefde een prachtige dinsdagavond. Tegen Napoli werd er met maar liefst 6-2 gewonnen. begon weer als gelegenheidsspits en gaf een goede indruk. De PSV'er, doorgaans middenvelder, wist analist Theo Janssen bovendien te imponeren. De oud-voetballer vergelijkt Til dan ook met voormalig Bayern München-speler .

De multifunctionele speler beleeft een prima begin van het seizoen. Als middenvelder en gelegenheidsspits is hij belangrijk voor trainer Peter Bosz. In negen wedstrijden wist hij al vier keer het net te vinden in de Eredivisie. In de Champions League gaf de Noord-Hollander al twee assists.

De geboren Zambiaan begon dinsdagavond tegen Napoli weer in de spits, met succes. De Champions League-avond in Eindhoven eindigde in een 6-2 zege door doelpunten van Ismaël Saibari, Dennis Man (twee keer), Ricardo Pepi, Couhaib Driouech en een eigen doelpunt van de Italiaan Alessandro Buongiorno. Til gaf een assist op de vrijstaande Saibari en had een groot aandeel bij het eigen doelpunt van Buongiorno, waar hij fel genoeg het duel inging om het de Napoli-verdediger lastig te maken.

Til wordt vergeleken met Bayern München-icoon Müller

De analisten waren na de wedstrijd op het hoogste niveau te spreken over Til. Janssen kwam zelfs met een bijzondere vergelijking. "Thomas Müller. Ook niet een echte spits, maar iemand die altijd op de juiste momenten in de zestien is en veel scoort’’, beweert de oud-middenvelder, die de vergelijking trekt met de voormalig Bayern München-ster, tegenwoordig spelend voor Vancouver Whitecaps in de MLS. "Iemand waarvan men zegt: 'is hij nou wel of niet zo goed?' Dat is een goede speler. En Til is ook gewoon een goede speler. Terwijl veel mensen twijfels hebben bij hem."

Til is ook blij met de prestatie van de Eindhovenaren tegen Napoli. "De tweede helft waren we écht goed, hè. De eerste helft moesten we ons nog aanpassen. Na die 0-1 kwamen we pas op gang. Daarna pakten we ze bij de keel en hebben we niet meer losgelaten", vertelt de spits tegenover Ziggo Sport.