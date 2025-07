Heitinga: ‘Ajax gaat Dusan Tadic niet terughalen’

Ajax gaat niet terughalen naar Amsterdam. Dat heeft trainer John Heitinga bekendgemaakt op zijn eerste persconferentie sinds zijn terugkeer. Lange tijd was er sprake van geruchten rondom een eventuele terugkeer.

Ondanks de verhalen en misschien ook wel de hoop van Ajax-fans is Heitinga duidelijk op de persconferentie. “Wij gaan Dusan niet terughalen.” De reden van de nieuwe trainer: “Omdat wij ons richten op de spelers die we hebben.”

Die toelichting is opvallend, want Ajax gaat zich weldegelijk versterken deze transferzomer. Zo is Raúl Moro hard op weg naar Amsterdam. Bovendien onthulde Heitinga op dezelfde persconferentie dat hij technisch directeur Alex Kroes ‘een wensenlijstje’ had gegeven. ”Daar zijn we hard mee bezig”, aldus de trainer.

Tadic, die nu zonder club zit na zijn vertrek bij Fenerbahçe, keert dus niet terug naar Amsterdam, na een eerdere succesvolle periode bij de club. Als aanvoerder won hij drie landstitels, twee KNVB-bekers en haalde hij de halve finale van de Champions League. De Serviër speelde in totaal bijna 250 wedstrijden voor de club en maakte zowel meer dan honderd doelpunten als assists.

